Microsoft исправила проблему падения производительности в играх на Windows 11

В сентябре этого года Microsoft выпустила Windows 11 22H2 — функциональное обновление для своей операционной системы. Вскоре после этого пользователи начали жаловаться на снижение производительности в играх, и софтверный гигант был вынужден признать наличие проблемы. Теперь же разработчики выпустили предварительную версию обновления KB5020044, которое решит проблему с производительностью в играх на Windows 11.

«В некоторых играх и приложениях производительность может быть ниже ожидаемой, или могут наблюдаться подтормаживания в Windows 11 версии 22H2», — говорилось в сообщении Microsoft. Согласно имеющимся данным, проблема возникает из-за того, что в играх и некоторых приложениях непреднамеренно активируются функции отладки производительности графического процессора, не предназначенные для использования потребителями. Из-за этого повышается нагрузка, что и приводит к затруднениям в работе игр и приложений.

В конечном счёте Microsoft приостановила распространение обновления Windows 11 22H2 и рекомендовала пользователям не устанавливать его вручную. Теперь же распространение обновления возобновлено, а пользователям, которые уже установили Windows 11 22H2, рекомендуется скачать пакет KB5020044, доступный через «Центр обновлений Windows». В дополнение к этому KB5020044 содержит другие исправления и улучшения, направленные на повышение стабильности работы программной платформы.