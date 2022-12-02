От беспроводного до изогнутого. В Беларуси появились мониторы Huawei MateView, MateView GT и MateView SE

В «5 элементе» и других торговых сетях Беларуси теперь можно найти популярные в мире мониторы Huawei – MateView, MateView GT и MateView SE. Каждый из них имеет свои особенности: дисплеи MateView – беспроводные, MateView GT – ультраширокие и изогнутые, а MateView SE – с режимом электронной книги и повышенной защитой глаз.

Новые мониторы уже выставлены в торговых сетях «5 элемент», «Электросила» и 21vek. Для покупки, в частности, доступны беспроводной 28,2-дюймовый монитор MateView и 23,8-дюймовый MateView SE с тонкими рамками. Ультраширокие игровые дисплеи MateView GT представлены 34-дюймовыми экранами двух версий – классическим и с саундбаром (акустической панелью). Есть также модель меньших размеров – на 27 дюйма.

Флагман Huawei MateView с богатыми цветами и сенсорным интерфейсом

Беспроводной монитор Huawei MateView получил диагональ 28,2 дюйма с соотношением сторон 3:2. Светлый корпус выполнен в стиле минимализма, который подчеркивает основное преимущество дисплея – его автономность. Дизайн вдохновлен работами известного абстракциониста Василия Кандинского и концепцией футуризма.

Монитор установлен на специальном регулируемом креплении. Движением пальца можно менять высоту и наклон дисплея. Передняя панель на 94% состоит из экрана, что обеспечивает эффект погружения во время кинопоказов. Ширина верхней и боковых рамок составляет всего 6 мм.

Модель обладает сенсорным интерфейсом для быстрой настройки и регулировки громкости. Технология Smart Bar позволяет управлять экраном с помощью касаний и свайпов.

Экран поддерживает разрешение в формате 4K+ (3840 на 2560 пикселей), обеспечивая превосходное качество «картинки» и подмечая мельчайшие детали. Каждый монитор проходит профессиональную калибровку на заводе для точной передачи цветов. Дисплей передает более миллиарда оттенков – 98% цветовой гаммы DCI-P3.

Модель сертифицирована по стандарту VESA DisplayHDR 400. Это означает, что при просмотре не возникнет проблем с распознаванием деталей даже на затемненных изображениях. Монитор также обладает сертификатами TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free, которые подтверждают его способность эффективно фильтровать вредное излучение света и защищать от синего цвета и мерцания.

Для работы со звуком в подставку монитора встроены два мощных динамика, которые воспроизводят зеркально чистый звук. Два микрофона с настроенными алгоритмами шумоподавления улавливают голос на расстоянии до 4 метров.

Монитор Huawei MateView позволяет подключить к себе смартфон, ноутбук или планшет. С помощью функции OneHop Projection можно вывести проекцию экрана смартфона и запустить режим рабочего стола без каких-либо проводов. В этом случае можно использовать мощность смартфона, но наслаждаться просмотром на большом экране.

Дисплей предоставляет стандартный набор способов подключений: по два порта USB-C и USB-A, HDMI, интерфейс MiniDP, разъем для наушников, а еще модули Wi-Fi и Bluetooth. Мышь и клавиатуру можно использовать и для управления ноутбуком или смартфоном, которые подключены к монитору через порт USB-C.

Игровой монитор Huawei MateView GT с изогнутым экраном и цифровым прицелом

Мониторы Huawei MateView GT предназначены, прежде всего, для игроманов. Они оборудованы изогнутым сверхшироким дисплеем для большего эффекта во время виртуальных сражений или кинопросмотров. На задней панели присутствует отличительная черта – серебристый круг. Можно регулировать высоту и угол наклона, а также повесить панель на стену.

Основная модель получила диагональ 34 дюйма с соотношением сторон 21:9. Разрешение экрана – 3440 на 1440 пикселей, частота обновления – 165 Гц. Низкая задержка обеспечивает плавность графики.

Линейка Huawei MateView GT также включает 27-дюймовый монитор, который доступен и белорусам. В нем используется классическое соотношение сторон 16:9. Разрешение экрана составляет 2560 на 1440 пикселей. Изогнутый экран, как и в «старшей» модели, создает эффект погружения.

Все модели Huawei MateView GT поддерживают цветовое пространство DCI-P3. Каждая панель перед отправкой покупателям откалибрована до совершенства. Мониторы обладают HD-яркостью 350 нит, технологией HDR10 и контрастностью 4000:1, что позволяет рассмотреть детали на темных изображениях.

Функция управления темными зонами позволяет отрегулировать яркость, чтобы быстрее обнаружить противника в сценах со слабым освещением. Не промахиваться во время игры помогает цифровой прицел. Под нижней рамкой находится 5-позиционный джойстик для управления монитором.

Мониторы прошли сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light. Она подтверждает, что экран уберегает глаза от вредного мерцания и синего цвета.

Подставка включает два динамика с объемным стереозвуком. Для изменения громкости достаточно провести пальцем вдоль саундбара. Интересная деталь: при увеличении громкости разноцветная подсветка становится ярче. Два микрофона эффективно воспринимают звук на расстоянии до 4 метров.

Дисплеи Huawei MateView GT оснащены двумя портами HDMI и USB-C, а также интерфейсом DP и разъемом для наушников и микрофона. Предусмотрен и высокоскоростной кабель для передачи данных.

Монитор Huawei MateView SE с режимом электронной книги и защитой глаз

Модель Huawei MateView SE оптимально подходит для дома или офиса. IPS-экран обладает диагональю 23,8 дюйма и классическим соотношением сторон 16:9. Дизайн отличается минимализмом: почти полное отсутствие рамок, тонкие боковые стороны и изогнутая задняя поверхность. Полезная площадь передней панели составляет внушительные 92%.

Монитор выдает изображение Full HD разрешением 1920 на 1080 пикселей. Красочный экран добивается высокого уровня детализации. Частота обновления 75 Гц и технология AMD FreeSync предотвращают разрывы изображения.

Экран показывает 90% цветового охвата P3 и 100% палитры sRGB. Дисплеи обеспечивают более реалистичные и яркие цвета, чем те, которые мы наблюдаем в реальной жизни. Перед отправкой с производства каждая панель проходит калибровку на точность цветопередачи.

Дисплеем можно пользоваться в разных режимах, в том числе электронной книги. В этом случае экран обеспечит более комфортный просмотр при чтении или редактировании текстов. При этом также будет снижена нагрузка на глаза.

Модель Huawei MateView SE обладает сразу тремя сертификатами защиты глаз от переутомления – TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free и SGS. Экран предотвращает вредное мерцание, препятствует воздействию синего цвета и снижает усталость. Это особенно важно при использовании монитора для работы или учебы.

Подставка позволяет регулировать высоту монитора от 0 до 110 мм и угол наклона от -5 до 18 градусов. Предусмотрено и отверстие для настенного крепления с отдельным кронштейном.

Для управления монитором присутствует 5-позиционный джойстик. Другие устройства можно подключать к дисплею через порты HDMI и DP.

Цены и доступность

Экраны доступны по следующим ценам: 23,8-дюймовый MateView SE с тонкими рамками – 599 рублей, а беспроводной монитор MateView на 28,2 дюйма – 2399 рублей. Стоимость ультраширокого экрана MateView GT на 34 дюйма в классическом исполнении составляет 1699 рублей, а версии с саундбаром (акустической панелью) – 1899 рублей. Еще один игровой монитор MateView GT с диагональю 27 дюймов оценен в 1299 рублей.

Новые мониторы представлены в торговых сетях «5 элемент», «Электросила» и 21vek.