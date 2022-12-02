Евросоюз потратил на вечеринку в метавселенной 387 тыс. евро

Лишь пять человек посетили во вторник виртуальную вечеринку, организованную департаментом внешней помощи Европейской комиссии в метавселенной, чтобы заинтересовать молодёжь ЕС инициативой «Глобальные ворота» (Global Gateway). Как сообщает ресурс Devex, власти потратили в общей сложности 387 тыс. евро на разработку платформы метавселенной для продвижения своей инициативы.

Корреспондент Devex Винс Чедвик (Vince Chadwick) сообщил в Twitter, что в конечном итоге он остался единственным гостем вечеринки после чатов с пятью другими гостями мероприятия. «Я здесь, на “гала-концерте” в метавселенной департамента внешней помощи ЕС стоимостью 387 тысяч евро (предназначен для привлечения политически неангажированных 18–35-летних). После бесед в начале примерно с пятью другими людьми, которые появились, я остался один», — пишет Чедвик.

По всей видимости, лишь немногим из 44 человек, которым понравился опубликованный в соцсетях в середине октября официальный трейлер с рекламой цифровой платформы ЕС, пришлись по душе аватары, танцующие под хаус-музыку на тропическом острове, чтобы присоединиться к вечеринке.

В рамках инициативы «Глобальные ворота» ЕС планирует выделить 300 млрд евро для оказания помощи развивающимся странам в реализации проектов в сферах торговли, транспорта, цифровых технологий и энергетики.

Что касается цифровой платформы, представитель ЕК описал её как «специальную метавселенную, где можно исследовать, что означает Global Gateway, с помощью серии историй о героях в виртуальной среде». Тем не менее презентация платформы в прошлом месяце вызвала в Сети неоднозначную реакцию.