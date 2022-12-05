В 2022 создатели NFT-произведений получили более $1 млрд авторских отчислений на OpenSea

Создатели цифровых художественных произведений, реализующие свои NFT-работы на площадке OpenSea, только в текущем году получили $1,1 млрд авторских отчислений, причём 80 % этой суммы пришлись на коллекции вне первой десятки. Об этом сообщил ресурс The Block со ссылкой на вице-президента OpenSea по продукту Шиву Раджарамана (Shiva Rajaraman) — речь идёт о выплатах, проведённых с 1 января по 23 ноября.

В отличие от ряда других платформ, OpenSea практикует так называемые «авторские вознаграждения», которые удерживаются при каждой перепродаже NFT-объектов — это ещё один способ поддержать создателей произведений. В последние месяцы с резким падением популярности NFT некоторые платформы в борьбе за покупателей сделали такие выплаты необязательными, например, работающая с блокчейном Solana площадка Magic Eden.

OpenSea, которая долгое время оставалась крупнейшей по объёмам продаж, недавно поделилась с художниками инструментом, гарантирующим им регулярное получение отчислений с продаж — специальный код смарт-контрактов в блокчейне не позволяет продавать NFT на платформах без авторских гонораров.

По данным на октябрь, авторские отчисления за NFT-проекты на блокчейне Ethereum принесли в общей сложности $1,8 млрд. Десятка лучших проектов принесла $489 млн или 27 % от всех гонораров. Первой стала Yuga Labs с сериями Bored Ape, Mutant Ape и Otherside — выручка авторов этих произведений составила $147,6 млн, второй оказалась Art Blocks с $82 млн.