Вышло обновление мессенджера Telegram. С сегодняшнего дня можно разделять обсуждения в больших группах на темы, приобретать коллекционные публичные имена для профилей и каналов с помощью транзакций на блокчейне, переводить видеосообщения в текст — и многое другое.

Новая функция позволяет создавать отдельные чаты внутри основной группы для тех или иных обсуждений. Для каждой такой темы можно отдельно настроить уведомления о новых сообщениях и быстро просмотреть в разделе «Общие медиа» медиафайлы, которые были опубликованы именно в ней. Участники могут общаться в любых темах – от «Аниме» до «Ящериц», – используя весь арсенал привычных инструментов, в том числе опросы, закреплённые сообщения и ботов.

Теперь к аккаунтам и чатам можно привязывать коллекционные публичные имена. Новая платформа Fragment — площадка, где пользователи смогут приобрести или выставить на продажу ценную ссылку для аккаунта или чата в Telegram.

Начиная с этого обновления Premium-пользователи смогут так же мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции расшифровки видеосообщений.

К этому обновлению они подготовили 12 новых официальных наборов эмодзи. С подпиской Telegram Premium такие эмодзи можно использовать в любых сообщениях и подписях к медиафайлам.

Обновлен дизайн ночных тем в приложении для iOS, подобраны более сбалансированные сочетания оттенков и улучшив эффект размытия в полупрозрачных элементах.

Изменение размера текста в меню «Настройки чатов» теперь применяется ко всем элементам чата, включая предпросмотр ссылок, служебные сообщения и так далее.

Движение пальцем влево для ответа на сообщение теперь сопровождается новой анимацией. При нажатии на номер телефона в профиле пользователя открывается новое меню для выбора типа звонка. А когда Telegram не успевает сразу загрузить чат, на месте сообщений появляются очертания текстовых блоков с новой пульсирующей анимацией.