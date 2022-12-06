Adobe Stock начинает продавать стоковые изображения, сгенерированные ИИ

Компания Adobe предоставила возможность продажи стоковых изображений в своём фотобанке, созданных с помощью генеративных ИИ-программ вроде Dall-E и Stable Diffusion. Пока нейросети критикуются за способность отнять заработок у художников и возможные правовые последствия их применения, компания уже берёт их на вооружение.

На конференции в октябре Adobe рассказала о большой роли, которую ИИ призван сыграть в генерации контента в будущем. В компании заявили, что видят ИИ в качестве дополнения, а не замены обычным художникам.

Сейчас в компании сообщили, что принимают у художников работы, созданные с использованием ИИ, на общих основаниях — при этом необходимо недвусмысленно обозначить использование нейросетей при их создании. Компания уже начала тестировать механизм сотрудничества ещё до официального анонса.

По словам представителя компании, в Adobe «приятно удивлены», поскольку работы соответствуют заданным компанией стандартам качества. Впрочем, некоторые владельцы площадок для торговли цифровым контентом подходят к вопросу более осторожно из-за юридических рисков.

В Adobe, напротив, не боятся возможных правовых проблем. Компания требует от авторов подтвердить, что те имеют необходимые права на подаваемые работы, она готова возмещать покупателям стоковых изображений возможный ущерб в случае проблем с законом. Кроме того, запрещено подавать на продажу изображения, связанные с определёнными людьми, местами или собственностью, а также имитировать стили художников без разрешения правообладателей.

Это весьма важно с учётом того, что до сих пор имеется ряд вопросов, связанных с генеративными ИИ-системами. В частности — не до конца понятно, имеют ли люди, чьи работы использовались для обучения ИИ, право предъявлять претензии к владельцам таких систем и, в частности, работам, которые они генерируют.