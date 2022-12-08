В WhatsApp появился конструктор аватаров

В блоге мессенджера WhatsApp сообщается о новой опции - конструкторе аватаров. Модно создать цифровую версию себя. Доступно множество комбинаций из самых разных причёсок, черт лица и образов.

Теперь в качестве фото профиля в WhatsApp можно установить личный аватар, выбрав одно из 36 выражений лица и действий, которые представлены в пользовательских стикерах.

Аватар можно отправлять в переписке с друзьями или родными. Он также станет альтернативой фото и поможет сохранить конфиденциальность.

"Мы знаем, что для многих это будет первый опыт создания своего аватара. Со временем они станут ещё лучше — мы продолжаем работать над светом и тенью, текстурами волос и другими деталями", - сообщается в блоге.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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