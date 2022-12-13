ВКонтакте внедряет Web3: представлены NFT-аватары, витрина токенов и маркетплейс

Пользователи смогут поставить NFT-арт на аватар или на витрину в профиле, а освоиться в теме поможет экспресс-курс для новичков. Все операции с невзаимозаменяемыми токенами можно будет проводить не покидая соцсеть, в специальном сервисе VK NFT. В будущем ВКонтакте запустит и полноценный маркетплейс, а технология NFT появится в других продуктах платформы. Глобальные обновления представили на презентации VK NFT Launch в Центре Зотов в Москве СЕО и СТО ВКонтакте Марина Краснова и Александр Тоболь. Об этом сообщается в блоге компании.

NFT-аватары и витрина

ВКонтакте запустила отдельный сервис VK NFT — он позволит перенести уже имеющиеся у пользователей цифровые активы прямо в их аккаунты. NFT можно установить на аватар или специальную витрину в профиле, для этого достаточно привязать к сервису свой криптокошелёк. NFT-аватары выделяются неоновой шестиугольной рамкой, а в сервисе показываются друзья и знаменитости, которые установили токены на своих страницах. Также NFT-аватаром можно поделиться в посте или истории на личной странице.

В профиле пользователя появится новый раздел NFT, где можно разместить работы из своей коллекции. По каждому токену на витрине доступны подробные данные: ID, название, коллекция, владелец, адрес контракта и дополнительная ценность (полученные при покупке уникальные награды или бонусы). На витрину можно добавить сколько угодно NFT — друзья увидят даже самую большую коллекцию. Новые возможности станут доступны для всех пользователей, в том числе на iOS, в течение нескольких дней.

Образовательный курс

Для тех, кто только знакомится с NFT, в сервисе есть обучающий курс. Он состоит из семи блоков, посвящённых различным темам, от базовых данных о блокчейне до разбора процесса создания NFT и более сложных вопросов, которые заинтересуют даже хорошо знакомых с технологией пользователей. За прохождение курса и выполнение заданий пользователи получат уникальные эмодзи-статусы. ВКонтакте планирует запускать и другие образовательные активности, чтобы популяризировать NFT- и Web3-технологии среди широкой аудитории.

Центром NFT-комьюнити ВКонтакте станет официальное сообщество VK NFT HUB. Там публикуются свежие продуктовые новости и анонсы, рыночная аналитика и кейсы, полезные материалы для новичков и профи, лучшие коллекции и перспективные креаторы. Кроме того, это основной хаб для общения команды VK NFT с комьюнити, обмена идеями и поиска потенциальных партнёров. ВКонтакте приглашает авторов NFT-проектов присоединиться к платформе и развивать сообщество.

Первый дроп NFT-коллекции от ВКонтакте

На запуске ВКонтакте показала тизер первой собственной NFT-коллекции. В создании артов поучаствовали известные цифровые художники: Женя Зубков, Миша Либерти и Руслан Вяльцев, который выступил креативным куратором проекта. Главным героем коллекции стал Спотти — неофициальный символ и один из самых узнаваемых героев соцсети. Коллекция представляет собой генеративные картинки, собранные из различных элементов, совокупность которых определяет редкость каждого токена. В нее также входят созданные художниками уникальные токены и спрятаны пасхалки. Дроп запланирован на январь 2023 года, в ближайшем анонсе ВКонтакте расскажет о механике продаж и раскроет другие детали.

Маркетплейс и интеграция в продукты ВКонтакте

ВКонтакте планирует запустить полноценный NFT-маркетплейс: на площадке появится отдельный раздел с возможностью выкладывать свои коллекции, покупать и перепродавать токены. Команда работает над синергией соцсети и маркетплейса, пользователи получат возможность делиться своими токенами, зарабатывать и общаться на единой платформе. Благодаря NFT-витрине пользователи смогут подтверждать владение токенами и видеть, чем владеют другие. В планах соцсети — максимально упростить пользовательский путь и стать крупнейшей российской площадкой по торговле NFT.

ВКонтакте поддержит минтинг токенов из цифровых картинок, видео, гифок, музыкальных треков или другого контента. На маркетплейсе будут представлены тематические разделы и топ коллекций по категориям, а в будущем пользователи смогут делать предложение о покупке прямо на странице владельца токена в соцсети. Кроме того, ВКонтакте планирует интегрировать технологию в различные продукты. В ближайшее время запустятся аватарки и витрина NFT для сообществ, а в дальнейших планах — интеграция с vmoji, платформой игр, подарками и многое другое.