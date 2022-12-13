Twitter перезапустила платную подписку Blue

На этой неделе состоялся обещанный перезапуск подписки Twitter Blue, которая обеспечила оплатившим $8 в месяц пользователям социальной сети верификацию учётной записи и возможность редактировать твиты (помимо прочих привилегий). Подписчики сервиса уже сейчас смогут просматривать в два раза меньше рекламы, а в следующем году Twitter обещает предложить вариант подписки, который вообще лишит пользователей необходимости просматривать рекламу.

Как и предполагалось, ценовая дифференциация подписчиков осуществлена по признаку используемой их мобильными устройствами операционной системы. Пользователи Google Android будут платить по $8 в месяц, а клиенты Apple iOS при желании оплачивать подписку напрямую в приложении будут вынуждены раскошелиться на $11, чтобы перекрыть комиссионные расходы, достигающие 30%. У пользователей iOS сохраняется возможность сэкономить эти $3, но для этого нужно проводить оплату через сторонний сайт, а не мобильное приложение.

Подписчики Twitter Blue, помимо меньшего объёма рекламы и возможности редактировать твиты, смогут размещать видеоролики большей длительности и им дадут ранний доступ к новым функциям. А ещё записи платных подписчиков будут показываться выше в поиске и в ответах. Частным пользователям после верификации будут выданы голубые галочки, подтверждающие подлинность учётной записи. Twitter предупреждает, что для успешного завершения процедуры к аккаунту должен быть привязан действующий номер телефона пользователя. Подписчикам разрешается менять имя учётной записи, подпись в профиле или фото, но это приведёт к необходимости повторно проходить верификацию, и восстановление голубой галочки займёт какое-то время. Нарушителям правил социальной сети грозит блокировка без возмещения расходов на подписку. Компаниям будут выдаваться галочки золотого цвета, общественным, правительственным и политическим организациям — серые галочки.

Илон Маск (Elon Musk) отдельно подчеркнул, что пользователи базовой версии подписки Twitter Blue смогут просматривать в два раза меньше рекламы, а в следующем году будет предложен сервис более высокого уровня, который вообще избавит подписчиков от необходимости просматривать рекламу. Сколько будет стоить такая подписка, глава компании не уточнил. Напомним, что конечной целью реформ Илона Маска является превращение средств от оплаты подписки в главный источник доходов Twitter.

Те пользователи, которые получили синие галочки по старым правилам, в течение нескольких месяцев потеряют их, если не перейдут к оплате Twitter Blue на действующих условиях. По мнению Илона Маска, старые условия выдачи этих знаков верификации были «нелепыми и неправильными».