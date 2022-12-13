Xiaomi представила свой первый SSD

Компания Xiaomi представила первый в своём ассортименте внешний твердотельный накопитель. Новинка ёмкостью 1 Тбайт начнёт продаваться на фирменной площадке Xiaomi Mall уже с 14 декабря.

Согласно официальным данным, Mi Mobile SSD 1TB будет поддерживать последовательную скорость чтения/записи выше 2000 Мбайт/с. Сообщается, что с указанными скоростью загрузить на носитель фильм в разрешении 4К можно будет буквально в течение минуты.

Новинка выполнена в корпусе из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой и анодированным покрытием — производитель постарался сделать корпус приятным как внешне, так и тактильно. К тому же, он должен был получиться весьма надёжным.

Изначально новинка будет продаваться в рамках краудфандинговой кампании по цене 649 юаней (около $93), а после начала розничных продаж рекомендованная производителем цена будет установлена на уровне 799 юаней (около $115).

Известно, что модель совместима со всевозможными типами устройств, включая электронику под управлением операционных систем Windows 7 и новее, macOS X 10.6 и новее, Android 9 и новее, а также Ubuntu версий 16, 18 и 20.