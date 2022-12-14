Покупай, но проверяй: как позаботиться о безопасности онлайн-платежей

По прогнозам экспертов, в 2040 году 95% покупок мы будем совершать онлайн. Впрочем, уже сегодня интернет из места, где мы находим нужную информацию о товарах и услугах, превращается в огромную торговую площадку. А поскольку там, где появляются новые возможности, возникают и новые риски, важно знать, как обезопасить себя и свои деньги при совершении онлайн-платежей. Разобраться в этом вопросе нам поможет банковская карта Nova.

Карту Nova выпустили Альфа Банк и А1. Абонентам А1 она предоставляет ряд интересных возможностей, например, 50% скидки на абонентскую плату за мобильную связь. А всем остальным держателям — бесплатное обслуживание, удобное снятие наличных в любых банкоматах (до 500 рублей в месяц — без комиссии). Кроме того, владельцы карты, совершая покупки на сумму от 20 рулей в магазинах Green и «Соседи», получают возможность возвращать 10% от суммы покупки баллами. Их можно потратить на сертификаты от партнеров и оплатить ими до 100% покупок у них же.

Первое, что нужно сделать, чтобы обезопасить онлайн-платежи по своей банковской карте, — убедиться, что она поддерживает протокол 3D Secure. Эта технология помогает идентифицировать держателя карты при проведении онлайн-платежей: операция подтверждается одноразовым SMS-кодом, который приходит на зарегистрированный номер телефона. Таким образом, даже если кто-то попытается совершить покупку с использованием всех реквизитов вашей карты, без кода подтверждения он это сделать не сможет.

При этом важно убедиться, что сайт, где вы собираетесь совершить оплату, применяет необходимые инструменты для защиты ваших данных (об этом говорит значок в виде закрытого замка в адресной строке браузера).

Обычно 3D Secure подключается автоматически в момент выдачи карты, но в некоторых случаях эту функцию нужно подключать самостоятельно через банковское приложение. Если же ваша карта ее не поддерживает в принципе, то онлайн-платежи, особенно на международных сайтах, скорее всего, будут недоступны. В этом случае остается только завести новую карту — лучше всего с бесплатным выпуском и обслуживанием (как это предлагает Nova).

В принципе, для онлайн-платежей рекомендуется иметь отдельную карту. Ведь несмотря на то, что технологии защиты платежей в интернете за последние несколько лет значительно усовершенствовались, более изощренными становятся и попытки киберпреступников эту защиту обойти. На отдельную карту можно переводить только ту сумму, которая нужна для оплаты той или иной онлайн-покупки, не рискуя всеми остальными вашими средствами. Кстати, такая карта может быть и виртуальной. И в этом смысле стоит обратить внимание на Nova: в дополнение к физической карте в рублях, виртуальная в валюте выпускается бесплатно для каждого клиента.

Какой бы картой вы ни рассчитывались, основной или дополнительной, оплачивать интернет-покупки лучше только с собственных устройств. Так вы можете быть уверены, что на них нет вредоносного программного обеспечения, с помощью которого мошенники получат доступ к конфиденциальным данным вашей карты. И, разумеется, антивирусные программы на вашем компьютере или смартфоне должны своевременно обновляться.

То же самое касается доступа в интернет в общественных местах. Wi-Fi в торговом центре или кафе, конечно, бесплатный, но для максимальной безопасности онлайн-платежей предпочтительнее использовать мобильный интернет в своем устройстве.

Платежные системы, банки и интернет-магазины делают все возможное, чтобы защитить покупателей в интернете и их деньги. Но в конечном счете сильнее всего в этом заинтересованы мы сами, а потому и заботиться о соблюдении правил безопасности онлайн-платежей тоже должны сами. Тем более, что ничего сложного в этом нет.