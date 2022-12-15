Microsoft выпустила обновление Skype

Компания Microsoft выпустила очередное обновление коммуникационного решения Skype. Теперь интегрированный в продукт переводчик позволяет осуществлять перевод и последующее озвучивание речи пользователя его же голосом — только на другом языке.

Функция TruVoice максимально упрощает общение даже тем, кто не знает языка собеседника. В Microsoft заявляют, что инструмент Skype Translator комбинирует систему распознавания голоса с алгоритмами обработки естественных языков. В результате беседы должны становятся более «человечными», что в теории помогает налаживать контакты с людьми из других стран. Другими словами, ещё до перевода система умеет распознавать и интерпретировать слова собеседников.

Известно, что уже поддерживается 10 языков, включая русский, мандаринский диалект китайского, арабский, бразильский португальский, английский, испанский, итальянский, французский и немецкий. Кроме того, разговоры на более 60 языках система способна конвертировать в текст на других языках.

Если разговаривать «естественными» голосами по каким-либо причинам неприемлемо, можно выбрать искусственные роботизированные варианты. Пока функция Skype доступна только в разговорах один на один, но в ближайшие месяцы Microsoft обещает добавить её в групповые беседы и даже разговоры с собеседниками по телефону.