При покупке смартфонов vivo в МТС – рюкзак в подарок

При покупке смартфона vivo v25e или vivo Y53s в МТС сможете получить подарок – стильный рюкзак. Предложение доступно только в четырех салонах связи.

Приобрести смартфоны vivo v25e и vivo Y53s в МТС можно как единым платежом, так и в рассрочку до двух лет.

vivo v25e – это сбалансированный смартфон, оснащенный ярким 6,44-дюймовым экраном с разрешением 1080x2412 пикселей и повышенной частотой обновления экрана до 90 Гц. Технология AMOLED обеспечивает хорошую цветопередачу и глубокие оттенки черного. Основная тройная камера на 64+2+2 Мп снабжена оптической стабилизацией изображения, которая устраняет эффект дрожащих рук. Для создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп. Батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт обеспечивает большой запас автономности.

Смартфон vivo v25e с 8/128 ГБ памяти все желающие могут приобрести в рамках акции «Для всех» за 1319 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год месяцев ежемесячный платеж составит 120 рублей, а на два года – 57,50 рубля.

Модель vivo Y53s примечателен качественным изображением, камерой с высоким разрешением и мощной батареей. Смартфон получил большой безрамочный 6,59-дюймовый IPS-экран с разрешением 1080x2408 пикселей, что соответствует стандарту Full HD+. Основная тройная камера на 64+2+2 Мп и фронтальная камера на 16 Мп умеют снимать Full HD-видео с частотой 30 кадров в секунду. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и способна заряжать другие устройства.

Смартфон vivo Y53s с 6/128 ГБ памяти можно приобрести единым платежом за 799 рублей, в рассрочку для абонентов МТС на год – за 72,70 рубля в месяц, а на два года – за 34,80 рубля в месяц.

Также при покупке указанных выше смартфонов в четырех салонах связи МТС промоутеры бренда vivo будут раздавать подарки – стильные рюкзаки.

С 16 декабря подарки ожидают своих владельцев в фирменных салонах по следующим адресам:

- г. Минск, ул. Лобанка 14

- г. Минск, ул. Притыцкого, 156 (ТЦ «Green city»)

- г. Минск, ул. П.Мстиславца, 11 (ТЦ «Дана Молл»)

С 20 декабря – по адресу г. Брест, ул. Московская, 210 (ТЦ «Корона»)