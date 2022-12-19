Google научила ИИ читать сложный почерк врачей

С проблемой чтения сделанных врачами записей сталкиваются многие пациенты. В помощь им компания Google разработала программное решение для автоматической расшифровки медицинских документов.

Непостижимо сложную каллиграфию медицинских работников помогли разобрать алгоритмы искусственного интеллекта. Техногигант сообщил на конференции в Индии, что работает с фармацевтами — именно они помогли раскрыть секреты письменности докторов.

Функция должна появиться в сервисе Google Lens. Она позволит пользователям либо распознать написанное с помощью камеры смартфона, либо загрузить из памяти готовый файл с рукописным текстом. После обработки текста приложение позволяет распознать лекарства, упомянутые в рецепте. Компания не сообщила, когда планирует сделать функцию общедоступной. Стоит отметить, что т.н. «почерк врачей», продемонстрированный на фото выше, — весьма безобидная версия, которую можно разобрать и без помощи ИИ.

Помимо Google, разработки в сфере нейронных сетей и искусственного интеллекта ведут многие другие компании, осознающие тот факт, что без поиска новых перспективных направлений преуспеть и занять лидирующие позиции на современном IT-рынке не то чтобы проблематично, а попросту невозможно.