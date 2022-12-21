Samsung и NAVER объединяются для разработки полупроводниковых решений для ИИ

Samsung Electronics и NAVER Corporation объявили о широкомасштабном сотрудничестве в области создания полупроводниковых решений. На основе технологий памяти следующего поколения Samsung, таких как вычислительная память, Processing-In-Memory (PIM) и Processing-Near-Memory (PNM), а также Compute Express Link (CXL), компании намерены объединить свои аппаратные и программные ресурсы, чтобы ускорить обработку массивных рабочих нагрузок ИИ.

Последние достижения в области гипермасштабного ИИ привели к значительному росту объемов обрабатываемых данных. Тем не менее, ограничения в производительности и эффективности современных вычислительных систем создают некоторые проблемы на пути удовлетворения высоких требований к вычислениям. Это формирует потребность в новых полупроводниковых решениях, оптимизированных для ИИ.

Создание таких технологий требует тесного взаимодействия между разработчиками в сферах искусственного интеллекта и полупроводников. Samsung объединяет свои наработки в проектировании и производстве полупроводников с опытом NAVER в реализации и отладке алгоритмов искусственного интеллекта и услуг на основе ИИ. Это поможет создавать решения, способные вывести производительность и энергоэффективность крупномасштабного ИИ на новый уровень.

В течение многих лет Samsung создавала элементы и блоки памяти, поддерживающие высокоскоростную обработку данных в приложениях ИИ, от вычислительных хранилищ (SmartSSD) и памяти с высокой пропускной способностью с поддержкой PIM (HBM-PIM) до памяти следующего поколения с поддержкой интерфейса Compute Express Link (CXL). Теперь Samsung объединяет свой опыт с возможностями NAVER, чтобы оптимизировать технологии памяти для крупномасштабных систем искусственного интеллекта.

NAVER продолжит совершенствовать гипермасштабную языковую модель HyperCLOVA с более чем 200 миллиардами параметров, улучшая алгоритмы сжатия для создания упрощенной модели, которая значительно повышает эффективность вычислений.