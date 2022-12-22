Акция в МТС: Xiaomi Buds 3 со скидкой до 33 %

В сети салонов и интернет-магазине МТС по привлекательной цене предлагаются наушники Xiaomi Buds 3. Беспроводной гаджет доступен со скидкой как при покупке единым платежом, так и рассрочку. Минимальный платеж составит от 8,7 рубля в месяц, а максимальная выгода — до 33%.

Беспроводные наушники Xiaomi Buds 3 обеспечивают объемное и качественное звучание. Они оснащены мощной системой активного шумоподавления. Специальный чип позволяет добиться снижения шумов до 40 децибел. Предусмотрены 3 режима использования: легкое шумоподавление для офисов и библиотек, глубокое — для метро и аэропортов, сбалансированное — для кафе и парков. Выбирайте тот, при котором слушать музыку или вести беседу будет наиболее комфортно. Управление наушниками осуществляется с помощью легких касаний, что позволит переключаться между режимами и быстро отвечать на звонки.

С беспроводными наушниками Xiaomi вы сможете ощутить полную свободу от проводов и наслаждаться комфортным прослушиванием. Чаще всего наушники приобретают для смартфонов, но список поддерживаемых ими устройств гораздо больше. Они также могут подключаться к планшетам, компьютерам, ноутбукам и умным часам.

Время автономной работы Xiaomi Buds 3 достигает до 7 часов, а использованием зарядного кейса — до 32 часов. Также предусмотрена возможность беспроводной зарядки.

Беспроводные наушники Xiaomi Buds 3 можно приобрести за 199 рублей. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 18,10 рубля, а на два года — 8,7 рубля. Экономия при этом составит до 33%.