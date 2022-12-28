В МТС начались продажи MacBook Air на чипе М2

В сети салонов и интернет-магазине МТС появился в продаже ноутбук компании Apple нового поколения – модель MacBook Air 13" с процессором M2. Этот мощный, но тихий ноутбук доступен в МТС в рассрочку с ежемесячным платежом от 230 рублей.

Новый MacBook Air 13" на чипе М2 стал тоньше, легче и мощнее предшественника, а улучшения коснулись практически всех его аспектов. Он позволяет одинаково легко и с комфортом решать задачи, связанные с работой, учебой или развлечениями.

Ноутбук получил 13,6-дюймовый дисплей Liquid Retina, который выдает более насыщенную и яркую картинку, чем прежний. Максимальная яркость выросла на 25% и теперь составляет 500 нит. Экран способен отображать 1 миллиард цветов, поэтому фотографии и видеоролики на нем выглядят невероятно эффектно.

Толщина ноутбука в закрытом состоянии составляет всего 11,3 мм, а вес – около 1,24 кг. За счет изменений в дизайне и более узких рамок экрана MacBook Air 13" 2022 года стал на 20% компактнее предыдущей модели. Он надежно защищен благодаря прочному цельнометаллическому корпусу.

MacBook Air 13" 2022 собран на базе нового чипа Silicon M2, который на 18% быстрее предыдущего процессора. Кроме того, на 25-35% выросла его графическая производительность. Реализованные энергосберегающие технологии позволили отказаться от использования вентилятора, поэтому ноутбук работает абсолютно бесшумно.

Для видеозвонков и проведения видеоконференций в MacBook Air 13" 2022 М2 установлена улучшенная веб-камера с разрешением 1080p, которая захватывает в два раза больше света в условиях низкого освещения. Емкая батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы в режиме просмотра видео. Имеется поддержка зарядки MagSafe, а также быстрой зарядки мощностью 67 Вт, позволяющей зарядить ноутбук на 50% за 30 минут.

Модель MacBook Air 13" 2022 на чипе М2 с SSD-накопителем объемом 256 GB в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 4499 рубля. Для абонентов МТС при покупке в рассрочку на год в рамках акции «Удачная покупка!» ежемесячный платеж составит 425 рублей, а на два года – 230 рублей.