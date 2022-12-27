ZTE представила игровые смартфоны nubia Red Magic 8 Pro и Pro+

Принадлежащий китайской компании ZTE бренд nubia представил игровые смартфоны Red Magic 8 Pro и Red Magic 8 Pro+. Новинки имеют много общего в характеристиках и внешнем облике, хотя есть и различия, касающиеся ёмкости батареи, максимального объёма оперативной памяти и мощности скоростной зарядки.

Обе модели оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 в дуэте с чипом собственной разработки Red Magic R2, позволяющим настроить игровые эффекты, такие как детализация звука, цвета, чувствительность к касанию и виброотдача.

AMOLED-экран смартфонов с диагональю 6,8 дюйма имеет разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания до 960 Гц. Фронтальная 16-мегапиксельная камера для селфи размещена под дисплеем, как и у предыдущей модели Red Magic 7 Pro.

На задней панели смартфонов находится тройная камера, включающая 50-мегапиксельный 1/1,57 дюймовый сенсор Samsung ISOCELL GN5 с размером пикселей 1,0 мкм, а также сверхширокоугольный модуль на 8 Мп с углом обзора 120° и 2-Мп датчик для макросъёмки.

Смартфоны получили эффективную систему охлаждения ICE 11.0, включающую несколько слоев графитовых листов и испарительную камеру объёмом 2068 мм3. Размещённый сбоку вентилятор имеет скорость вращения 20 000 об/мин, а графитовый лист отводит тепло от всего экрана.

Модель nubia Red Magic 8 Pro оснащена батареей ёмкостью 6000 мА·ч — самой мощной в серии nubia Red Magic. Благодаря поддержке зарядки на 80 Вт, на восполнение заряда с 0 до 100 % требуется всего 35 минут. У модели nubia Red Magic 8 Pro+ ёмкость батареи меньше — 5000 мА·ч. На уменьшение ёмкости пришлось пойти, чтобы обеспечить поддержку более быстрой зарядки мощностью 165 Вт. Благодаря уменьшению размеров батареи было высвобождено место для размещения компонентов, которые обеспечивают распределение энергии, управление безопасностью и общую защиту.

Как сообщается, nubia также улучшил конструкцию смартфонов для обеспечения лучшей связи между девятью отдельными антеннами в корпусе. Сверху корпуса размещён 3,5-мм аудиоразъём, в нижней части — порт USB-C для зарядки. Клавиши-триггеры имеют частоту опроса 520 Гц.

Новинки поступят в продажу в Китае 28 декабря. Модель nubia Red Magic 8 Pro доступна для предварительного заказа по цене от 3999 юаней ($574) с конфигурацией памяти 8/128, 8/256 и 12/256 Гбайт. Цвет корпуса — чёрный, у nubia Red Magic 8 Pro 12/256 Гбайт прозрачная задняя панель.

Модель nubia Red Magic 8 Pro+ тоже имеет три варианта памяти — 12/256, 16/512 Гбайт и 16 Гбайт с 1 Тбайт. Цена смартфона, доступного для предварительного заказа, начинаются с 5199 юаней ($747), цвет корпуса — чёрный. Доплатив 200 юаней, можно установить на нём прозрачную заднюю панель.