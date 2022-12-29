Китай запустит NFT-маркетплейс на блокчейне

1 января пройдёт официальная церемония открытия NFT-маркетплейса, контролировать который опосредованно будут государственные власти.

Получившая название China Digital Asset Trading Platform площадка будет представлять собой безопасную экосистему, защищённую от хакеров и мошенников. Платформу совместно разработали китайские структуры China Technology Exchange, China Cultural Relics Exchange Center и Huaban Digital Copyright Service Center в соответствии с местными законами и правилами.

Вместо использования существующих блокчейнов вроде Ethereum или Solana, власти решили положить в основу платформы специально разработанный блокчейн China Cultural Heritage Chain, разработка которого была, по слухам, инициирована Центром обмена культурными реликвиями Китая для защиты культурных ценностей страны в цифровом секторе.

В сентябре прошлого года Китай ввёл полный запрет на все действия, связанные с криптоактивами. Тем не менее на тот момент руководство страны так и не выработало общей точки зрения в отношении классификации NFT, которые до сих пор находятся в «серой» зоне, где уже начался их оборот. В марте аккаунты WeChat, связанные с NFT-торговлей, были заблокированы родительской компанией Tencent. Те мне менее, в Поднебесной уделяют большое внимание цифровым активам, а по темпам распространения местного варианта цифровой валюты центробанка (CBDC) страна, вероятно, занимает первое место в мире — такая валюта тоже основана на блокчейн-технологии.

На этой неделе китайские власти сделали очередной шаг на пути распространения собственной цифровой валюты для тех, кто уже пользуется ей, предложив отправлять друзьям и родственникам т.н. цифровые «красные конверты», в каких обычно дарят деньги во время местных праздников. Впрочем, речи о допуске криптовалют в китайскую финансовую систему не идёт.

Среди главных причин, по которым Китай негативно относится к распространению криптовалют — волатильность данного сектора, относительная анонимность транзакций и, что немаловажно — огромные затраты электричества, необходимого для проведения связанных с криптоактивами операций. Все эти вопросы неоднократно рассматривались китайскими властями до тех пор, пока торговлю криптовалютами не запретили полностью, как и их майнинг на территории страны.