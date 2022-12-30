Новогодний гид Philips по подаркам для профессионалов

До наступления Нового года остались считанные дни и многие в данный момент заняты поисками и покупками подарков для своих родственников и друзей. Чтобы облегчить задачу поиска, компания Philips представила несколько актуальных идей для подарков. Речь идет о мониторах, которые подойдут профессиональным пользователям, работающим в самых разных сферах, таких как дизайн, видеомонтаж, разработка приложений, архитектура и многое другое. В данном гиде представлены несколько моделей, которые могут быть полезны для всех профессионалов своего дела!

Philips 242B1V​ с режимом приватного просмотра

Как и большинство моделей для бизнеса монитор Philips 242B1V характеризуется строгим лаконичным дизайном с черным корпусом. Но несмотря на строгость, он не лишен элегантности. На это указывает его тонкое обрамление с трех сторон экрана. Тыльная сторона имеет также минималистичный дизайн. На ней расположены разъемы для подключения. Большинство из них направленны вниз, что облегчает процесс подключения проводов к установленному на стене монитору. Также сбоку расположены два разъема USB 3.0. Подставка монитора имеет очень функциональную конструкцию. Благодаря ей положение экрана можно настраивать по высоте (150 мм), углам наклона (-5/35°) и поворота (-/+180°), а также осуществлять поворот на шарнире до 90°.

Несмотря на разрешение Full HD (1920х1080), которое в настоящее время не является высоким, модель оснащена высокопроизводительной 24-дюймовой IPS-матрицей. Она обеспечивает широкие углы обзора 178/178°, высокую яркость 350 кд/м2, контрастность 1000:1 и способна отображать до 16,7 млн цветов.

Основной особенностью данной модели является наличие приватного режима, при активации которого изображение на экране можно увидеть только под прямым углом. Таким образом пользователь сохраняет максимальную приватность в процессе работы или просмотра. Еще у монитора предусмотрена технология SmartImage, которая предлагает выбрать несколько режимов в зависимости от задачи пользователя, такие как “Офис”, “Фото”, “Видео”, “Игра” и режим экономии энергии. Кроме того, Philips 242B1V оснащен технологией Flicker-Free и режимом LowBlue, которые позволят еще более длительное время находиться перед экраном без вреда для здоровья. Flicker-Free направлена на устранение высокочастотного мерцания диодов, которое также негативно воздействует на зрение, а LowBlue снижает интенсивность воздействия синей световой волны, которая не только наносит вред зрению, но также способна нарушить суточные биоритмы человека.

Энергоэффективный и экологичный Philips 242B1G

Монитор Philips 242B1G имеет такой же дизайн, как и у Philips 242B1V. Его подставка такая же эргономичная. Она позволяет настраивать монитор по высоте, по углам наклона, поворота в горизонтальном и вертикальном направлении. Важно отметить, что Philips 242B1G изготовлен из экологичных материалов, не содержащих ртуть и свинец в соответствии с стандартом RoHS и сертификатом TCO.

Монитор оснащен IPS-матрицей с диагональю 24 дюйма и разрешением Full HD (1920х1080). Яркость монитора составляет 250 кд/м2, контрастность 1000:1. Матрица также обеспечивает широкий угол обзора (178°/178°), обширный цветовой охват (NTSC 78 %, sRGB 102 %) и отображает до 16,7 млн цветов. Частота обновления кадров – 75 Гц, а время отклика – 4 мс (GtG).

Philips 242B1G позиционируется как энергоэффективная модель. На это указывает энергосберегающий блок питания и новая светодиодная технология подсветки, которая обеспечивает оптимальную яркость за счет меньшего энергопотребления. На энергоэффективность также указывают технологии Power Sensor и Light Sensor. Power Sensor работает на основе датчиков, определяющих присутствие пользователя перед экраном и снижают интенсивность подсветки во время его отсутствия. Таким образом экономится потребление электроэнергии и продлевается срок службы монитора. Технология Power Sensor работает на основе интеллектуальных датчиков, которые реагируют на степень освещения и автоматически настраивают яркость, что также экономит потребление энергии. Как и предыдущая модель в этом гиде, 242B1G также оснащен технологией Flicker-Free и режимом Low Blue.

Сенсорный Philips 242B9T на основе технологии SmoothTouch

Philips 242B9T имеет лаконичный дизайн – черный корпус и довольно заметные рамки, окружающие экран. При этом стоит отметить, что сам экран имеет высокую степень защиты, соответствующую классу IP54. Это позволяет ему безупречно работать даже в условиях попадания на него влаги и пыли. Кроме того, экран имеет антибликовое матовое покрытие, которое не позволяет экрану отсвечивать. Также на таком покрытии не остаются следы от пальцев. Как и его экологичный собрат, Philips 242B9T изготовлен в соответствии со стандартом RoHS и сертификатом TCO.

В основе Philips 242B9T лежит 24-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD (1920х1080) при соотношении сторон 16:9 и широкими углами обзора 178°/178°. Ее яркость составляет 250 кд/м2, контрастность – 1000:1, а охват цветового пространства NTSC – 72%. Philips 242B9T также оснащен технологией SmartContrast, которая способна анализировать контент на экране и настраивать оптимальный уровень контрастности в соответствии с данным контентом. В меню также предусмотрены функции Flicker-Free и LowBlue, достоинства которых уже упоминались в данном гиде, а также режим для комфортного чтения EasyRead.

Основная особенность модели – это технология SmoothTouch, которая обеспечивает плавный отклик на касания. Она позволяет использовать функции всех приложений, рассчитанных на сенсорное управление, играть в интерактивные игры и печатать вслепую всеми десятью пальцами. Также интересной особенностью монитора является его подставка в форме буквы Z, позволяющая настраивать положение экрана для сенсорного управления и рисования. Управление может быть осуществимо как стилусом, так и без него.

Philips 276B1JH с док-станцией и веб-камерой

Как и многие модели компании, Philips 276B1JH обладает сдержанным и минималистичным дизайном, который наилучшим образом дополнит современный интерьер. Экран имеет безрамочную конструкцию и матовое антибликовое покрытие. Подставка имеет максимально эргономичную конструкцию, позволяющая наклонять, поворачивать экран, настраивать его по высоте и переводить в портретную ориентацию. Также как многие другие мониторы в этом гиде, Philips 276B1JH изготовлен из экологичных материалов, не содержащих токсичные вещества.

За качество изображения отвечает 27-дюймовая IPS-матрица, которая обеспечивает высокое разрешение QHD (2560x1440) при соотношении сторон 16:9. Частота обновления кадров составляет 75 Гц. Матрица также характеризуется высокой яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, внушительными параметрами цветовой гаммы (NTSC 104 %, sRGB 107 %) и большим количеством отображаемых цветов (16,7 млн). Благодаря этому изображение на экране будет максимально насыщенным и реалистичным. Таким образом монитор прекрасно подойдет для профессиональной деятельности, требующей точную цветопередачу.

В арсенале дополнительных функций Philips 276B1JH также можно встретить технологию LightSensor, обеспечивающую максимальную энергоэффективность и режим LowBlue, благодаря которому длительные сеансы перед экраном безопасны для зрения.

Важной отличительной особенностью Philips 276B1JH является веб-камера с поддержкой Windows Hello, которая выдвигается из верхней части монитора. Она оснащена датчиками, распознающими лицо пользователя, что позволяет моментально входить в систему, не используя при этом пароль. Также Philips 276B1JH оснащен встроенной док-станцией с разъемом USB Type-C, которая позволяет осуществлять высокоскоростную передачу данных, выводить с источника видео с высоким разрешением, а также заряжать подключенное устройство.

Широкоформатный и изогнутый Philips 346P1CRH для профессионалов

Несмотря на лаконичный дизайн Philips 346P1CRH сразу захватывает внимание и производит впечатление серьезного профессионального инструмента. Его широкоформатный экран окружают тонкие рамки, которые еще больше увеличивают и без того широкую площадь изображения. Подставка, у которой предусмотрено отверстие для укладки проводов, позволяет наклонять (-5°/25°) и поворачивать (-180°/180°) экран, а также настраивать его по высоте (150 мм). Ее плоское прямоугольное основание обеспечивает максимальную устойчивость.

Основой Philips 346P1CRH служит изогнутая VA-матрица с диагональю 34 дюйма и разрешением WQHD (3440x1440) при соотношении сторон 21:9. Philips 346P1CRH имеет сертификат DisplayHDR 400, который обеспечивает впечатляющие показатели яркости 500 кд/м2 и контрастности 3000:1. Таким образом изображение становится предельно реалистичным и насыщенным.

Philips 346P1CRH имеет встроенный переключатель KVM, который позволит управлять двумя ПК с помощью одной конфигурации (монитор/мышь/клавиатура), а также, как и предыдущая модель, Philips 346P1CRH оснащен выдвижной камерой Windows Hello. Philips 346P1CRH также можно считать и энергоэффективной моделью, так как он оснащен технологией PowerSensor, а безопасную работу или просмотр обеспечат функции LowBlue и Flicker-Free.

Philips 499P9H вместо двух отдельных экранов

Philips 499P9H не нуждается в ярком и броском дизайне, так как его широкоформатное пространство и без этого способно заполнить всё поле зрения пользователя. Экран также имеет матовое антибликовое покрытие, которое гораздо практичнее, чем блестящее глянцевое. Из верхней панели экрана также, как и у предыдущих моделей, выдвигается веб-камера Windows Hello.

Монитор оснащен широкоформатной изогнутой матрицей с диагональю 34 дюйма и фантастическим разрешением Dual QHD (5120x1440) при соотношении сторон 32:9. Радиус изгиба составляет 1800R. Благодаря таким параметрам можно смело забыть о мультиэкранных конфигурациях. Монитор также имеет сертификат DisplayHDR 400. Матрица обеспечивает отменную яркость 450 кд/м2, контрастность 3000:1 и цветовую гамму (NTSC 103 %, sRGB 121 %, Adobe RGB 91 %). Частота обновления кадров здесь 70 Гц. Технология Adaptive-Sync обеспечит плавную смену кадров за счет синхронизации частоты обновления кадров монитора с выводом сигнала видеокарты, а режим LowBlue и технология Flicker-Free позволят еще более длительное время проводить за экраном без вреда для здоровья.

Технические параметры позволяют использовать монитор в самых разных целях, но, в первую очередь, он предназначен для профессиональной деятельности, связанной с созданием визуального и звукового контента. Монитор также подойдет для работы с двумя ПК, так как эту возможность обеспечивает встроенный переключатель KVM, а благодаря функции MultiView можно подключить два источника сигнала и работать с несколькими устройствами одновременно.