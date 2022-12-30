В России создадут мобильную операционную систему на базе Android

Как сообщает «Коммерсантъ», в России планируют создать новую мобильную операционную систему на базе Android и набора сервисов, который сможет заменить Google Mobile Services. Для её создания VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют учредить новую компанию.

Источник «Коммерсанта» на рынке электроники утверждает, что VK и Сбер хотят создать аналог GMS: «Пока формально консорциума нет, но крупные игроки готовы объединиться, чтобы разработать платформу. Она нужна всем, кто хочет, чтобы их приложения обладали адекватной функциональностью».

Операционная система «Аврора» будет использоваться в корпоративном и государственном секторе «для работы с чувствительными данными», тогда как новая операционная система на базе Android будет предназначена для рядовых пользователей.

«Коммерсантъ» пишет, что движение в этом направлении напоминает путь, который прошла Huawei. Попав под санкции, компания начала развивать Harmony OS, магазин приложений AppGallery и набор сервисов Huawei Mobile Service (HMS). Ещё летом количество пользователей Harmony OS превысило 300 млн человек.

Другой собеседник заявил, что запустить платформу мобильных сервисов для ОС на базе открытого Android будет проще, чем для ОС «Аврора», поскольку большинство российских приложений созданы под Android, а их адаптация под «Аврору» потребует дополнительных ресурсов: «Поэтому для потребительского сегмента смартфонов и планшетов было решено сделать ОС на Android, тем более что главная надстройка, а именно магазин приложений RuStore, уже запущена VK».

Ещё один источник на российском рынке электроники считает, что на создание новой ОС на базе Android уйдут менее года: «Это выполнимая задача, если компании объединят экспертизу».