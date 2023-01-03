Samsung объявила о выходе новых моделей мониторов

Компания Samsung Electronics объявила о выходе новых моделей мониторов серий Odyssey, ViewFinity и Smart Monitor, представленных на выставке CES 2023.

Odyssey Neo G9: первый в мире игровой монитор с двойным экраном и разрешением UHD

Игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 (модель G95NC) предлагает геймерам совершенно новый уровень детализации с широким углом обзора. Впервые игровой монитор обеспечивает на одном экране разрешение 7680×2160 при соотношении сторон 32:9.

57-дюймовый изогнутый (1000R) монитор по стандартам совместимости с креплениями VESA использует технологию Quantum mini LED для превосходного отображения любой игровой сцены, от затемненной до очень яркой. Матовый дисплей уменьшает отражения, сводя к минимуму отвлекающие факторы во время игры.

Монитор также может похвастаться первой в мире поддержкой стандарта DisplayPort 2.1, который передает данные примерно в два раза быстрее, чем использовавшийся ранее DisplayPort 1.4. Кроме того, новый порт DP2.1 позволяет передавать информацию без искажений и потерь с помощью технологии сжатия Display Stream Compression (DSC).

Модель Odyssey Neo G9 также поддерживает частоту обновления 240 Гц, поэтому геймеры не упустят ни одной детали во время динамичной игры.

Odyssey OLED G9: более яркий белый, глубокий черный и почти бесконечный цветовой контраст

Монитор Odyssey OLED G9 (модель G95SC) — последняя новинка серии Odyssey. Он оснащен изогнутым экраном (1800R) Quad-HD с диагональю 49 дюймов и соотношением сторон 32:9. Этот OLED-монитор с технологией квантовых точек позволяет контролировать освещенность буквально каждого пикселя, что обеспечивает почти бесконечный коэффициент цветовой контрастности.

В OLED-экране каждый пиксель светится отдельно. Он не использует общей подсветки, что обеспечивает коэффициент динамической контрастности 1 000 000:1, настоящий цветовой охват RGB и черный цвет без цветовых фильтров.

Odyssey OLED G9 может похвастаться временем отклика в 0,1 мс и частотой обновления в 240 Гц для устранения задержек и лагов, что делает игровой процесс более плавным. Монитор совместим через Smart Hub с приложениями от партнеров, таких как Prime Video, Netflix и YouTube, что позволяет наслаждаться самым разнообразным контентом без использования ПК.

ViewFinity S9: интеллектуальная калибровка цвета, созданная для творческих профессий

Монитор ViewFinity S9 (модель S90PC) оснащен 27-дюймовым экраном с разрешением 5K и оптимизирован для творческих профессий, таких как графические дизайнеры и фотографы. Разрешение 5120×2880 в сочетании с широким цветовым охватом 99% DCI-P3 обеспечивает четкую и реалистичную передачу деталей, а средняя точность цветопередачи Delta E ≦ 21 гарантирует правильное воспроизведение цветов даже в сложных зрительных условиях.

Встроенный в монитор механизм калибровки цвета контролирует цветопередачу и яркость экрана, позволяя точно настраивать баланс белого, интенсивность воспроизведения изображения на экране (гамма-коэффициент) и цветовой баланс RGB через приложение Samsung Smart Calibration на смартфоне. Матовый дисплей ограничивает отражение света и блики, что снижает отвлекающие факторы во время работы.

К монитору можно подключать камеры и другие устройства через USB-C и Thunderbolt 4 для быстрой передачи объемных файлов, например, видео высокого разрешения, с устройств хранения на ПК. Мониторы серии ViewFinity S9 оснащены камерой 4K SlimFit и поддерживают встроенные видеоконференции через такие приложения, как Google Meet, которые включены в пакет Samsung Smart Hub.

Smart Monitor M8: для работы и развлечений

Smart Monitor M8 (модель M80C) отличается тонким и элегантным дизайном. Теперь эта модель представлена в новом размере 27 дюймов в дополнение к существующему размеру в 32 дюйма (оба варианта с разрешением 4K). Модель доступна в четырех цветах: синий Daylight Blue, зеленый Spring Green, розовый Sunset Pink, или белый Warm White.

Регулируемая по высоте и наклону подставка обеспечивает оптимальный угол обзора. Теперь экран может поворачиваться вокруг своей оси на 90 градусов, что делает просмотр объемных документов удобнее. Монитор также соответствует стандартам совместимости с креплениями VESA, что помогает экономить место и не загромождать рабочее пространство.

С помощью модели Smart Monitor M8 можно подключать, контролировать и управлять сотнями совместимых подключенных устройств — например, лампами, камерами, дверными звонками, замками, термостатами и многими другими — через встроенную платформу SmartThings Hub. Samsung планирует расширить список таких устройств и удобство использования, обеспечив поддержку функционала Matter functionality и стандартов Home Connectivity Alliance, начиная с этого года.

Во многие приложения, работающие с моделью Smart Monitor (включая SmartThings и Smart Hub), были добавлены функции управления экраном мышью без пульта ДУ. Благодаря Smart Hub на модели Smart Monitor M8 можно мгновенно получить доступ к Prime Video, Netflix, YouTube, а также к платформе для стриминга игр Samsung Gaming Hub.

Новая функция My Contents позволяет быстро вывести на экран полезную информацию. Если монитор находится в режиме ожидания и через Bluetooth с низким энергопотреблением обнаруживает рядом с собой зарегистрированный в системе смартфон, то он покажет персонализированную информацию для конкретного пользователя: любимые фотографии, расписание и многое другое. Когда телефон выходит из зоны действия, монитор возвращается в режим ожидания.

Модель Smart Monitor M8 поставляется со встроенной камерой SlimFit с разрешением 2K и может работать с приложениями для видеоконференций, такими как Google Meet. Кроме того, Smart Monitor M8 защищен платформой Samsung Knox Vault, которая шифрует личные данные и хранит файлы и информацию отдельно от основной операционной системы, защищая ее от возможных атак.