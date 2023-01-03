Вышло обновление Telegram

В обновлении вас ждут скрытые медиа, дополнительные способы сэкономить место на устройстве, новые инструменты для фоторедактора, возможность предлагать профильные фотографии своим контактам и многое другое.

В Telegram можно использовать специальное форматирование, чтобы скрыть текст в любом сообщении. Теперь также можете спрятать фотографии и видео за искрящейся полупрозрачной обложкой. Получатель увидит, что именно отправили, только коснувшись изображения.

В этом обновлении у пользователей появилась возможность выбрать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от лишних материалов из определённой категории чатов — личных сообщений, групп и каналов, — а также добавить исключения для отдельных чатов. Новые круговые диаграммы в меню «Использование памяти» помогут сразу понять, что занимает место на устройстве, а вкладки Медиа, Файлы и Музыка позволят быстро удалить самые большие файлы.

В приложении для iOS размер кэша теперь рассчитывается гораздо быстрее. Владельцам устройств на Android повезло ещё больше: их приложение и раньше делало расчёты на максимальной скорости.

Фоторедактор Telegram полностью переработан. Линии при рисовании автоматически сглаживаются, а их толщина меняется динамически в зависимости от скорости движения пальца. Добавлена новая кисть для нанесения эффекта размытия, которая поможет скрыть ненужные детали (или попавших в кадр фотобомберов). В меню «+» доступны готовые фигуры, которые можно быстро добавить на изображение — прямоугольник, круг, стрелка, звезда и диалоговое облако. А ещё Вы можете зажать пальцем изображение, чтобы полностью залить его цветом — или удалить все рисунки, если выбран ластик.

При редактировании имени контакта можете установить для него фотографию по собственному выбору — она будет видна только вам. Также можете предложить удачную фотографию пользователю из списка контактов. Установить в профиль предложенную фотографию можно всего за два касания.

С этого обновления также доступна полная конфиденциальность для профильных фотографий. В разделе «Кто видит мою фотографию?» теперь можно выбрать вариант «Никто» — и добавить отдельных пользователей или целые группы в список исключений.

Администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников. Если участник не будет отправлять сообщения в чат, о том, что он состоит в группе, будут знать только администраторы.

Добавлены новые анимации загрузки для перехода к ответу, который оказался далеко вверху из-за большого количества сообщений в чате, — а также для некоторых других разделов приложения.

Художники Telegram приготовили 10 новых наборов анимированных эмодзи для Premium-пользователей. Теперь организовать обсуждения по темам можно в любых группах — независимо от количества участников.