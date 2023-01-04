МТС рассказал, как абоненты поздравляли друг друга с Новым годом

Абоненты МТС с 31 декабря по 1 января активно поздравляли друг друга с Новым годом и установили очередной рекорд. Только в первый час 2023 года «прокачано» 110 Тбайт интернет-трафика и сделано более 3,6 млн звонков. Статистика составлена на основе анализа новогодней активности в сети МТС.

Рекордным стало потребление интернет-трафика в новогодние дни. Так, с 8.00 31 декабря 2022 года и до 23.59 1 января 2023 года абоненты использовали более 4 тыс. Тбайт — примерно в 1,14 раза больше, чем в тот же период годом ранее.

Пик интернет-активности ожидаемо пришелся на первый час нового года — 110 Тбайт. Это на 18% больше, чем было при встрече 2022 года. Чаще всего белорусы поздравляли друг друга в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp. Среди соцсетей наиболее популярными оказались TikTok, Одноклассники и Instagram. Многие белорусы после боя курантов традиционно звонят близким и друзьям. В первый час нового года абоненты МТС совершили более 3,6 млн звонков, во время которых проговорили почти 8,4 млн минут.

Всего же в течение двух дней (с 8.00 31 декабря 2022 года и до 23.59 1 января 2023 года) сеть МТС обработала более 57 млн вызовов на 169 млн минут. В среднем на каждое поздравление белорусы тратили по 2 минуты. Белорусы также использовали SMS-поздравления. За два дня в сети МТС абоненты передали более 1,1 млн коротких сообщений.

Среди областных центров раньше всех лег спать в новогоднюю ночь Минск. А среди районов — Городокский, Белыничский и Кореличский.