Adobe запустила бесплатный ИИ-сервис Enhance Speech

Компания Adobe запустила бесплатный сервис Enhance Speech, который использует специальный ИИ-алгоритм для очистки записи речи от посторонних шумов и улучшения качества звучания. Уже сейчас сервис доступен всем желающим, кто хочется улучить свои подкасты, звук на видео и прочие записи.

По данным Adobe, представленный сервис способен доводить сделанные на среднего уровня микрофон записи до такой степени, что они будут звучать, как будто записывались на профессиональной студии. Воспользоваться сервисом Enhance Speech можно бесплатно, но для взаимодействия с ним потребуется учётная запись Adobe.

Пользователи могут загружать файлы в форматах MP3 и WAV продолжительностью до 1 часа и объёмом до 1 Гбайт. В зависимости от размера файла процесс его обработки может занимать несколько минут. Согласно имеющимся данным, сервис Enhance Speech является частью проекта Adobe Podcast, который предназначен для создателей подкастов. В рамках упомянутого проекта также был запущен инструмент настройки микрофона MicCheck и приложение для редактирования аудио на основе стенограммы.