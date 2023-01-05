Анонсирован стандарт беспроводной зарядки Qi2

Организация Wireless Power Consortium (WPC) сообщила, что в скором времени дебютирует обновлённый стандарт беспроводной зарядки для электронных устройств, который получил название Qi2. С ним подключение смартфонов и носимых устройств упростится, а эффективность при передаче энергии повысится.

На первых этапах обновлённый стандарт будет поддерживать ту же максимальную мощность в 15 Вт, что и первая версия, но после завершения спецификации Qi2 разработчики этот показатель повысят. Qi2 основан на наработках Apple, применяемых в MagSafe. Компания является одним из наиболее авторитетных членов WPC.

В зарядных устройствах увеличилось число магнитов, благодаря чему стало проще правильно размещать телефоны на их поверхности, чтобы добиться максимальной эффективности и минимальных потерь — за это отвечает функция Magnetic Power Profile. Стандарт также включает в себя механизмы аутентификации: производители смартфонов смогут блокировать зарядку от несертифицированных устройств, обеспечивая тем самым совместимость и безопасность. С другой стороны, этой функцией производители могут и злоупотреблять, предположили журналисты The Verge: в частности, это близко Apple с её закрытой экосистемой.

Окончательная версия спецификации Qi2 выйдет в середине этого года, а смартфоны и зарядные устройства с поддержкой обновлённой технологии поступят в продажу только к его концу. Всего же в 2023 году, по оценкам будет продано более миллиарда устройств с поддержкой беспроводной зарядки, включая передающие и принимающие.