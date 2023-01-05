AMD представила мобильные процессоры Ryzen 7000

Компания AMD представила множество новинок, включая новые мобильные процессоры Ryzen 7000. Было анонсировано пять линеек, причём, если ранее деление было по TDP, то теперь AMD пересмотрела подход.

Речь идёт о сериях с разными архитектурами. AMD продолжает использовать архитектуру Zen 3 и даже Zen 2, хотя самые новые модели, конечно, опираются на Zen 4, и графическая часть тоже может быть представлена сразу тремя поколениями GPU: Vega, RDNA 2 и RDNA 3. Техпроцессов компания и вовсе использует четыре, начиная с 7 нм и заканчивая самым современным 4 нм!

Отдельно стоит выделить, конечно, старшие Ryzen 7045. Они хотя и имеют iGPU всего со 128 потоковыми процессорами на архитектуре RDNA 2, но зато предлагают до 16 процессорных ядер! Фактически речь идёт о переносе настольных Ryzen 7000 в мобильный сегмент.

Основной линейкой энергоэффективных APU будет Ryzen 7040. Тут и новейший техпроцесс 4 нм, и самые новые архитектуры Zen 4 и RDNA 3. У топовых процессоров графическое ядро будет иметь 768 потоковых процессоров, как и Radeon 680M, но на новой архитектуре. То есть они предложат ещё более впечатляющую производительность в мобильном сегменте.

Ноутбуки с новыми процессорами AMD начнут появляться в продаже уже в феврале.