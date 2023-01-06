В свободный доступ попали данные 200 млн пользователей Twitter

Специалисты по безопасности компании Privacy Affairs сообщили, что на одном из хакерских сайтов в свободном доступе появилась база данных о 200 млн пользователях Twitter. Анализ показал, что это вычищенная от двойников база данных, о похищении которой сообщалось в конце декабря. Хакеры потребовали от Twitter $200 тыс. за базу из 400 млн аккаунтов. Судя по всему, им отказали, и данные были просто слиты в сеть, хотя и в подчищенном виде.

Набор данных не включает пароли и адреса пользователей. В базе размещена информация о логинах, никнеймах, датах создания, числе подписчиков и адреса электронной почты. С одной стороны, возможностей для прямого взлома аккаунтов нет, но имеющиеся данные открывают простор для методов социальной инженерии. Наконец, обычный спам тоже никто не отменял, а с учётом предложения всего этого богатства бесплатно всем желающим кто-то обязательно станет объектом зловредного воздействия.

В массиве данных объёмом 65 Гбайт найдутся адреса и подробности аккаунтов Дональда Трампа-младшего, генерального директора Google Сундарараджана Пичаи, компании SpaceX, Национальной баскетбольной ассоциации США, CBS Media и Всемирной организации здравоохранения. В полной базе, как сообщалось, были данные о 37 мировых знаменитостях.

Считается, что эти данные были похищены благодаря уязвимости в 2021 году. В прошлом году Twitter закрыла эту дыру.