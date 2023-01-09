Microsoft добавит ИИ в приложения Office

Компания Microsoft планирует внедрить технологии искусственного интеллекта от OpenAI в свои офисные приложения, включая Word, Outlook, PowerPoint и другие. Об этом сообщил ресурс The Information со ссылкой на информированный источник.

Предполагается, что благодаря ИИ пользователи получат возможность добавлять в документы фрагменты автоматически сгенерированного текста на основе подсказки. В числе других задач ИИ можно будет использовать для создания электронных писем, сгенерированных автоматически с учётом информации, которую пользователь хотел бы донести до получателя.

В 2019 году Microsoft инвестировала в OpenAI миллиард долларов США для разработки новых технологий для своих продуктов. В 2021 году компания представила Copilot — инструмент для помощи программистам в написании кода, созданный совместно с OpenAI.

На прошлой неделе в Сети появились сообщения о том, что Microsoft может использовать ИИ-бот ChatGPT от OpenAI для предоставления результатов поиска в Bing на естественном языке вместо перечня ссылок. По словам бывших и нынешних сотрудников планы компании могут включать интеграцию таких же инструментов в офисный пакет Microsoft 365 для повышения его производительности. Один из источников The Information сообщил, что в компании более года занимаются разработкой персонализированных инструментов для создания электронных писем и документов, разрабатывают методы машинного обучения на основе данных клиентов.

Для успешного внедрения технологий ИИ необходимо выполнить ряд условий. Например, ChatGPT предоставляет не всегда точные результаты, отчасти из-за того, он не сканирует интернет постоянно в поисках новостей или обновлений. Если инструменты Microsoft для генерации текста с помощью ИИ будут предоставлять ложную или оскорбительную информацию, это может отвратить клиентов от их использования.

Также должна быть обеспечена необходимая конфиденциальность, чтобы ИИ можно было безопасно настраивать для отдельных клиентов без риска доступа к их данным посторонних лиц. По словам источника, Microsoft работает над методами сохранения конфиденциальности для алгоритмов обработки естественного языка от OpenAI GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) и GPT-4.

Также очень важно, чтобы инструменты на основе ИИ работали без ошибок, чтобы не отпугнуть клиентов от использования новых функций.