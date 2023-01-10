Microsoft хочет инвестировать $10 млрд в разработчика ИИ-бота ChatGPT

Microsoft вступила в переговоры об инвестировании $10 млрд в разработавшую ИИ-бота ChatGPT и других ИИ-технологий компанию OpenAI, в результате чего стоимость последней вырастет до $29 млрд.

Раунд финансирования должен был завершиться ещё в конце 2022 года, а в списке потенциальных инвесторов значилась не только Microsoft, но и ряд венчурных компаний — необходимые документы им были разосланы в последние недели минувшего года. Ранее о продаже акций OpenAI компаниям Thrive Capital и Founders Fund при оценке $29 млрд сообщила Wall Street Journal.

Согласно условиям финансирования, Microsoft будет получать 75 % прибыли OpenAI до тех пор, пока ИИ-лаборатория не окупит вложения, передаёт Semafor, для чего компании будет необходимо определить стратегию монетизации своих проектов, включая ИИ-бота ChatGPT и генератор изображений Dall-E. По достижении этого порога Microsoft получит 49 % акций OpenAI, ещё 49 % достанутся другим инвесторам, а владельцам лаборатории отойдут оставшиеся 2 %.

OpenAI была основана гендиректором Tesla Илоном Маском (Elon Musk) и инвестором Сэмом Альтманом (Sam Altman). В 2019 году Microsoft вложила в компанию $1 млрд, а недавно стало известно, что софтверный гигант собирается интегрировать ChatGPT в свою поисковую службу Bing и в свои офиcные приложения.