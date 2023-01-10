Apple с 2024 года будет использовать собственные чипы для 5G, Wi-Fi и Bluetooth

Apple планирует отказаться от чипов Qualcomm и Broadcom в iPhone с 2024 года. Об этом пишет Bloomberg.

Сначала Apple установит в iPhone собственный модем 5G вместо Qualcomm. Он появится только в одной модели, а затем и в других айфонах. Полный переход с модемов Qualcomm на собственные займёт примерно три года. Ранее ожидалось, что Apple заменит часть Qualcomm уже в 2023 году, но трудности с разработкой отодвинули сроки.

С 2025 года Apple хочет отказаться от чипов Broadcom для Wi-Fi и Bluetooth. Контракт с Broadcom на поставку комплектующих истекает в середине 2023 года.

Apple — крупнейший клиент Broadcom, на её долю пришлось около 20% выручки производителя чипов в прошлом финансовом году, что составляет почти $7 млрд. Qualcomm получает 22% своих годовых доходов от производителя iPhone, что составляет почти $10 млрд, хотя эта компания годами предупреждала, что её зависимость от Apple будет уменьшаться.

Сейчас у Apple нет собственного модема 5G и чипов Wi-Fi и Bluetooth. Но компания разрабатывает их. Также Apple работает над единым чипом, который объединит модем, Wi-Fi и Bluetooth в одном компоненте.