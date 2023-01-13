Intel представила флагманский процессор Core i9-13900KS

Вслед заявлению о выпуске серверных процессоров Xeon Scalable четвёртого поколения компания Intel официально представила флагманский процессор Core i9-13900KS с 24 ядрами, который может автоматически разгоняться до частоты 6 ГГц.

Core i9-13900KS имеет характеристики обычной модели Core i9-13900K. Так, в процессоре 8 производительных ядер Raptor Cove с поддержкой 16 потоков и 16 энергоэффективных ядер Gracemont. Однако от Core i9-13900K он отличается базовой частотой (у обычного — 3,0, у нового —3,2 ГГц) и увеличенной максимальной частотой больших ядер (у обычного — 5,8, у нового — 6,0 ГГц). Младшие ядра Gracemont у Core i9-13900KS работают в таком же диапазоне — от 2,2 до 4,3 ГГц.

У нового процессора графическое ядро Intel UHD 770. Энергопотребление у новой модели на 25 Вт больше обычной модели Core i9-13900K и составляет 150 Вт. У Core i9-13900KS 36 Мбайт кеш-памяти, он поддерживает 20 линий PCIe: 16 линий PCIe 5.0 и четыре PCIe 4.0. Разработчики заявляют поддержку памяти стандартов DDR5-5600 и DDR4-3200. Core i9-13900KS совместим с материнскими платами Intel Z790 и Z690, как, впрочем, и обычный Core i9-13900K.

Новый флагман уже начал поступать в продажу. Он дороже модели Core i9-13900K на $110, и его цена составляет $700.