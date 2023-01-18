Microsoft собирается провести масштабное сокращение сотрудников

Сразу несколько СМИ сообщили о намерении Microsoft сократить свой штат, который на текущий момент составляет 220 тысяч человек. Ранее компания уже приостановила найм работников в некоторые отделы.

По словам Sky News, под сокращение попадут 5% сотрудников, что составляет примерно 11 тысяч человек. Похожую цифру — 10 тысяч — называет издание The Verge. Агентство Bloomberg не приводит конкретных данных, но ссылается на некоего инсайдера в Microsoft, который считает, что будущее сокращение будет более масштабным, чем все предыдущие, и пострадает в первую очередь инженерный отдел. Insider в свою очередь утверждает, что могут уволить вплоть до трети сотрудников.

В настоящий момент неизвестно, когда Microsoft собирается сообщить о массовых увольнениях. Аналитики считают, что это произойдет до опубликования отчета перед инвесторами, которое состоится 24 января.

Microsoft — не единственная компания, проводящая масштабные сокращения. До этого в Amazon было уволено 18 тысяч, а в Meta — 11 тысяч человек.