Бесконечный интернет с услугой «Супер безлимит» от МТС

Абонентам МТС на тарифных планах «Супер 20», «Супер 30» и «#Супер20МТС» стала доступна новая услуга «Супер безлимит». Она предоставляет безлимитный мобильный интернет без ограничения скорости. Стоимость услуги составляет 9 рублей в месяц.
В услугу «Супер безлимит» включен безлимит интернета без ограничений скорости и объема трафика. Для раздачи интернет-трафика доступно 100 МБ в сутки, далее взимается плата в размере 0,60 рубля в сутки.
Услуга доступна только для тарифов «Супер 20», «Супер 30» и «#Супер20МТС».
Подключить услугу «Супер безлимит» можно с помощью USSD-запроса *924#, в приложении Мой МТС, с помощью интернет-помощника, по обращению в салон связи и контактный центр МТС, а также к коммерческим представителям.
Подробнее об услуге «Супер безлимит» — здесь.
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