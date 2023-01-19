Microsoft перестает продавать Windows 10

На официальном сайте Microsoft появилось сообщение о том, что 31 января 2023 года — последний день, когда можно будет купить лицензионную Windows 10.

В дальнейшем приобрести Windows 10 нельзя будет как у Microsoft, так и в сторонних магазинах по всему миру. Останавливаются продажи всех версий: Home, Pro и Enterprise.

Microsoft заявила, что Windows 10 будет получать обновления до 14 октября 2025 года. После этого официальная поддержка будет прекращена, пользоваться ОС будет небезопасно без новых патчей.

С 1 февраля в продаже будет только Windows 11. Microsoft пошла на такой шаг, чтобы подтолкнуть пользователей к массовому переходу на новую версию ОС.