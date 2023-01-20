Скидки до 450 рублей на ряд гаджетов в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести более 50 моделей устройств. С 20 по 23 января они будут доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Цены на устройства действуют в рамках акции «Промо 2023». Чтобы приобрести понравившееся устройство со скидками, необходимо заключить дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов, предусмотренных акцией.

Максимальную выгоду до 450 рублей при покупке в рассрочку получил смартфон Xiaomi 12 8/256GB, а со скидкой до 200 рублей доступен планшет Huawei MatePad Bach 4 LTE. По привлекательным ценам также предлагается ряд смартфонов Samsung, realme и Xiaomi.

Максимальная скидка предоставляется на ряд смарт-часов. С выгодой до 139 рублей, при покупке в рассрочку на полгода, предлагаются Huawei Watch 3 Pro Classic, с экономией до 115 рублей — Huawei Watch 3 Active. Ряд моделей детских гаджетов Canyon и Elari предлагаются c выгодой до 48 рублей. Беспроводные наушники можно купить со скидкой до 80 рублей, а «умные» устройства с экономией до 39 рублей.

Перечень моделей устройств с ценами на них, действующими по 23 января, представлены в таблице.