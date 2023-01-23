Роскомнадзор объявил Telegram иностранным мессенджером

Telegram внесен в России в список иностранных мессенджеров и с весны будет запрещено передавать через него персональные данные и платежную информацию.

В прошлом году в закон "Об информации" были внесены поправки, предусматривающие создание реестра иностранных мессенджеров, вести который было поручено Роскомнадзору. С 1 марта текущего года сервисам из этого реестра будет запрещено подключать функции денежных переводов. Кроме того, организациям, которые выполняют "государственные задания", нельзя будет использовать такие платформы для отправки личных данных и банковской информации, касающейся счетов и платежей.

Попавшие под санкции российские банки рассматривают Telegram как альтернативу недоступным теперь мобильным приложениям. Так, ВТБ 19 декабря прошлого года сообщил о внедрении некоторых функций в свой чат-бот: пользователи получили возможность проверять баланс и отправлять платежи, а в перспективе смогут делать внутрибанковские переводы и переводы между счетами.

Решение Роскомнадзора может поставить крест на подобных инициативах, поскольку они окажутся вне пределов правового поля. Впрочем, представители банков выразили иную точку зрения. По мнению представителя ВТБ, составляющая банковскую тайну информация непосредственно через Telegram не передается: пользователи получают только доступ к онлайн-банку, а все операции проводятся уже на стороне банка.