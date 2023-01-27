AMD представила новый рейтинг производительности своих видеокарт

Компания AMD представила новую версию сравнительного рейтинга производительности 3D-ускорителей собственного производства. Он пригодится тем, кто собирается приобрести новую видеокарту, т.к. поможет выбрать подходящую модель с точки зрения соотношения цены и производительности.

Рейтинг поделен на три класса по разрешению монитора. Запись показателей производительности видеокарт велась в шести проектах: Call of Duty: Modern Warfare 2, The Callisto Protocol, GTA V, Apex Legends, Valorant и Overwatch 2. Цены указаны рекомендованные производителем.

Кроме того, компания опубликовала рейтинг выгодности графических адаптеров по стоимости FPS за каждый потраченный доллар. Он высчитан по данным все тех же игр в разрешении 1080p и указан в светлой полосе.