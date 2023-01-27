4 дня скидок в МТС

Не упустите возможность порадовать себя и своих близких новыми гаджетами! Только с 27 по 30 января в МТС по сниженным ценам предлагается ряд смартфонов, планшетов, беспроводных наушников, смарт-часов и фитнес-браслетов. Предложение актуально как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Полезные гаджеты ждут своих обладателей. Максимальная выгода составит до 420 рублей, а минимальный платеж в месяц — от 1,6 рубля. Приобрести гаджет со скидкой, можно заключив дополнительное соглашение о пользовании услугами связи по одному из тарифных планов участвующих в акции «Промо2023».

Максимальную выгоду до 420 рублей получил смартфон Xiaomi 12X 8/256GB, а со скидкой до 220 рублей доступен POCO F4 GT 12/256GB. По привлекательным ценам также предлагается ряд смартфонов Samsung, планшетов TCL и Xiaomi.

Со скидкой до 160 рублей доступны смарт-часы Huawei, а с экономией до 50 рублей — детские смарт-часы. При покупке беспроводных наушников Canyon минимальный платеж составит от 1,6 рубля в месяц.

Еще больше гаджетов по выгодным ценам. С 28 января ряд моделей гаджетов пополнится смартфонами Huawei, POCO и Xiaomi. Экономия составит до 220 рублей.

Ряд гаджетов с ценами и скидками, действующими по 30 января, представлены в таблице.