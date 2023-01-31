Представлены умные колонки SberBoom и SberBoom Mini

Команда СберБанка объявила о запуске новых устройств в фирменной экосистеме цифрового дома. Умные колонки SberBoom и SberBoom Mini разработаны для «Сбера» компанией SberDevices.

Колонки работают с голосовыми помощниками «Салют», со всеми обычными возможностями – от поиска в сети до управления другими устройствами умного дома. Предусмотрен также детский режим, который можно активировать голосом или из приложения «Салют».

Кроме того, по словам «Сбера», в новинках есть уникальный для российского рынка сервис домашнего комфорта «Детектор шума». Пользователь сам выбирает, на какой звук будет реагировать детектор – от любого кроме фонового до плача ребёнка или лая собаки. Когда такой шум будет обнаружен колонкой, пользователь получит небольшой отрывок записи и принять меры.

Также предусмотрен доступ к медиатеке музыкального сервиса «Звук». SberBoom общей мощностью 40 Вт оснащается высокочастотным твиттером и 4-дюймовым излучателем низких частот с неодимовым магнитом, дополненным пассивными излучателями. SberBoom Mini имеет мощность 5 Вт. Колонки можно объединять в стереопару или синхронно проигрывать в них музыку в разных комнатах.

Колонки уже можно заказать в официальном интернет-магазине SberDevices по цене 11 990 рос. рублей и 3990 рос. рублей соответственно. С 31 января 2023 года начнутся широкие продажи по всей России. Первые покупатели SberBoom и SberBoom Mini получат подарок — умную лампу Sber A60, акция действует до 15 марта. SberBoom изначально доступна в чёрном цвете, а белый, серый, синий и красный варианты поступят в продажу позже. SberBoom Mini сразу можно купить в белом, синем, голубом, красном и жёлтом вариантах корпуса.