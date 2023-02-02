Названы самые производительные Android-смартфоны

Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных флагманских смартфонов на основе операционной системы Android по итогам января 2023 года.

В январе на первое место ворвался новейший смартфон OnePlus 11, успевший стать бестселлером. Он потеснил декабрьского лидера iQOO 11 Pro, который опустился на второе место. Третье место снова досталось Vivo X90 Pro+, а вот бывший на втором месте Redmi K60 Pro спустился на шестое место.

В рейтинге доминируют модели на основе новой флагманской платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, им принадлежат 8 позиций из десяти. Оставшиеся две в Топ-10 заняли Vivo X90 Pro и Vivo X90 на основе Dimensity 9200.

Статистика собрана в период с 1 по 31 января 2023 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.