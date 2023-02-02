Представлены новые ноутбуки Samsung

Компания Samsung представила мобильную рабочую станцию Galaxy Book3 Ultra, нацеленную на ту же аудиторию, что и мощный рабочий ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном компании Apple. Цена новинки Samsung составляет $2399.

Galaxy Book3 Ultra оснащён 16-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2880 × 1800 точек, адаптивной частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей плавное воспроизведение видео и игр, и соотношением сторон 16:10. Максимальная яркость составляет 400 кд/м2. Подобные панели Dynamic AMOLED 2X, но меньшего размера, Samsung использует в своих смартфонах серии Galaxy.

Дисплей сертифицирован согласно стандартам VESA ClearMR и DisplayHDR TRUE BLACK 500, а также получил сертификат SGS Eye Care Display, подтверждающий пониженное излучение синего света и гарантирующий безопасность использования устройства для зрения.

Ноутбук доступен с чипами Intel Core i7-13700H или Intel Core i9-13900H поколения Raptor Lake, что делает его самым быстрым устройством в семействе Galaxy Book на сегодняшний день. Конфигурация устройства также включает мобильную дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050 или GeForce RTX 4070, которые обеспечивают высокую производительность в требовательных играх и профессиональных приложениях. Объём оперативной памяти равен 16 или 32 Гбайт, твердотельного накопителя — 512 Гбайт или 1 Тбайт.

Спецификации устройства включают два порта Thunderbolt 4, порт USB-A, разъём HDMI 2.0, а также комбинированный 3,5-мм аудиоразъём для наушников и микрофона. Встроенная батарея имеет ёмкость 76 Вт·ч, которая поддерживает 100-Вт зарядку через USB Type-C.

На борту ноутбука имеется новая аудиосистема с четырьмя динамиками, которая обеспечивает чистое звучание на высоких частотах и насыщенный бас. Также есть двойные микрофоны студийного уровня с функцией шумоподавления с искусственным интеллектом, отсекающей фоновый шум при общении в ходе видеоконференций.

Galaxy Book 3 Ultra будет доступен только в графитовом цвете. Толщина корпуса составляет 16,5 мм, вес устройства — 1,79 кг. Продажи новинки начнутся 22 февраля.

Помимо флагманского Galaxy Book3 Ultra была представлена серия Galaxy Book3 Pro. Визуально модели Galaxy Book3 Pro не сильно отличается от предыдущей серии устройств Galaxy Book2. Основные отличия новинок связаны с более передовыми и производительными комплектующими.

Серия ноутбуков Samsung Galaxy Book3 Pro представлена моделями размером 14 и 16 дюймов. Новинки получили процессоры Intel Core 13-го поколения, а также экраны Dynamic AMOLED 2X Display. Такие же панели, но меньшего размера, производитель использует в своих смартфонах серии Galaxy. «2X» в названии дисплея означает, что он поддерживает частоту обновления 120 Гц — вдвое больше стандартных 60 Гц.