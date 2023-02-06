Rakuten Viber запустил новый чат-бот AI Chat & Create, предоставляющий пользователям быстрый доступ к генераторам текста и изображений на основе искусственного интеллекта. Интегрируя передовые модели генераторов искусственного интеллекта, таких как DALL-E и Davinci, приложение Viber теперь дает возможность пользователям задать чат-боту любой вопрос или протестировать креативность чат-бота, создавая уникальные изображения.

Ранее, чтобы попробовать возможности нейронных сетей, покоривших мир, пользователям приходилось создавать новую учетную запись для каждого сервиса. Часто пользователь должен быть технически подкован и иметь базовое представление о том, как это работает. С учетом интереса к технологиям на основе нейронных сетей Viber стремится сделать ИИ более доступным и простым в использовании для всех своих пользователей. Viber выступает в качестве интерфейса между сложной технологией и пользователем, позволяя каждому протестировать ИИ без предоставления доступа к своей электронной почте или создания отдельной учетной записи для каждого сервиса. Всего в несколько кликов пользователи могут переходить от общения с друзьями к использованию бота в Viber, делиться созданными изображениями или получать ответы на вопросы без особых усилий.

За счет органического роста в чат-боте уже более 60 000 подписчиков. Если вы не знаете, с чего начать в боте, нажмите кнопку «Inspire me» (Вдохнови меня), чтобы чат-бот поделился примером своих возможностей.

Чат-бота AI Chat & Create можно найти, воспользовавшись функцией поиска на экране чатов в Viber. После этого пользователи могут подписаться на чат-бота и получить неограниченный доступ к технологии искусственного интеллекта.

Чат-бот AI Chat & Create доступен по ссылке.