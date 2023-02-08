Microsoft встроила ИИ-чат-бот ChatGPT в поисковик Bing и браузер Edge

Компания Microsoft провела мероприятие, в рамках которого были анонсированы новые функции для поисковой системы Bing и браузера Edge, построенные на базе нейросети, которая является основой продвинутого ИИ-чат-бота ChatGPT компании Open AI. Софтверный гигант пообещал, что эти два продукта обеспечат новый опыт при просмотре веб-страниц и поиске информации в интернете.

В рамках презентации представители Microsoft рассказали, что парадигма интернет-поиска не менялась уже 20 лет и примерно половина от общего числа поисковых запросов не приводят пользователей к интересующей их информации. В компании уверены, что появление разговорного ИИ изменит ситуацию, за счёт чего пользователи смогут находить интересующие их данные значительно быстрее.

«Новый Bing», как его называют в Microsoft, получил функции интеллектуального чат-бота, за счёт чего пользователи смогут задавать вопросы и получать на них ответы на естественном языке. Основой этой функции стала обновлённая языковая модель, которая была создана разработчиками из Open AI и использовалась ранее в чат-боте ChatGPT. Речь идёт о улучшенная версии модели GPT-3.5, которую в Microsoft назвали Prometheus Model. Этот алгоритм мощнее обычного GPT-3.5, а использующий его поисковик может быстрее находить релевантную информацию и предоставлять пользователю развёрнутые ответы на его вопросы.

В рамках демонстрации Microsoft показала обновлённый Bing, отображающий привычные результаты поиска рядом с аннотациями, а также интерфейс чата, предназначенный для взаимодействия с ИИ-алгоритмом. Разработчики показали несколько примеров на наглядных поисковых запросах, в том числе по кулинарным рецептам, советам путешественникам, подборе мебели и др. В одной из демонстраций Bing попросили «создать маршрут на каждый день пятидневной поездки в Мексику», после чего было получено описание маршрута и ссылки на источники информации, которые использовались для его формирования.

«Это новый день для поиска. Гонка начинается сегодня, и мы собираемся двигаться и двигаться быстро. Самое главное, мы хотим снова получать удовольствие от инноваций в поиске, потому что их время давно пришло», — сказал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) во время презентации.

Компания объявила, что новая версия Bing станет доступна в день презентации для ограниченного числа пользователей, но в ближайшее время доступность будет расширяться. При этом они смогут делать лишь ограниченное число запросов в новом поисковике, а также получат возможность зарегистрироваться для получения полного доступа к возможностям нового Bing в будущем.

В дополнение к новому интерфейсу Bing разработчики представили две ИИ-функции браузера Edge. Речь идёт об инструментах «Чат» и «Сочинение», которые появятся в боковой панели интернет-обозревателя.

Функция «Чат» позволит резюмировать просматриваемую веб-страницу или документ, задавать вопросы по содержанию текста. Функция «Сочинение» работает как помощник по написанию сообщений, например, электронных писем или постов в соцсетях, а также позволяет создавать тексты на основе нескольких начальных запросов.