VK Play запускает инвестиционное подразделение

VK Play Инвестиции поддержит опытные команды разработчиков в России и инвестирует в студии, которые создают проекты для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Разработчики могут обратиться в VK Play Инвестиции с заявкой как на финансирование непосредственно разработки продукта, так и за инвестициями на маркетинг для уже готовых игр. Заявку на партнерство можно оставить по ссылке.

VK Play Инвестиции рассматривает проекты, которые направлены на широкую целевую аудиторию, и работают по бизнес-моделям premium и free-to-play. Для подачи заявки на инвестиции обязательно наличие прототипа или ранней версии проекта, доступной для теста, а также территориальное нахождение основной части команды и юридическое лицо в РФ. Все проекты, которые получат финансирование от VK Play Инвестиции, будут иметь возможность публикации на особых условиях в игровом каталоге VK Play и RuStore, а также смогут получить дополнительный инвентарь для продвижения в сервисах и продуктах VK.

«В России работает большое количество талантливых разработчиков, продукты которых получают признание на международной арене. Сейчас большинство из таких команд лишилось финансовой поддержки иностранных фондов. Мы хотим исправить ситуацию и помочь ребятам. Мы уже сделали первые шаги в рамках VK Play, обеспечив им комфортные условия для работы в нашей стране. Следующим этапом поддержки мы запускаем VK Play Инвестиции. Являясь частью VK, мы предлагаем не просто финансовую поддержку, а доступ к многолетней экспертизе, огромной аудитории и топовым сервисам компании», —‎ комментирует Евгений Полотнянко, руководитель VK Play Инвестиции.