IBM представила облачный ИИ-суперкомпьютер Vela

Корпорация IBM анонсировала HPC-систему под названием Vela — это облачный суперкомпьютер, оптимизированный для задач ИИ. В основу положены процессоры Intel Xeon Cascade Lake, а также ускорители NVIDIA. Сообщается, что Vela заработала ещё в мае 2022 года. Она базируется на облачной платформе IBM Cloud, но в настоящее время суперкомпьютер предназначен для использования только исследовательским сообществом IBM.

Каждый из узлов комплекса оснащён двумя процессорами Intel Xeon Cascade Lake (в данном случае IBM отказалась от собственных чипов POWER10) и восемью ускорителями NVIDIA A100 (80 Гбайт). Объём оперативной памяти составляет 1,5 Тбайт. Задействованы четыре NVMe SSD, каждый вместимостью 3,2 Тбайт. Каждая пара ускорителей подключена посредством двух 100GbE-интерфейсов к ToR-коммутатору, каждый из которых, в свою очередь, через два канала 100GbE соединён с магистральными коммутаторами.

При создании системы IBM сделала выбор в пользу конфигурации на основе виртуальных машин (ВМ). Утверждается, что хотя «голое железо» предпочтительнее для достижения максимальной производительности, подход с применением ВМ даёт большую гибкость. Использование виртуальных машин, в частности, обеспечивает возможность динамического масштабирования кластеров ИИ и перераспределения ресурсов. При этом создателям удалось снизить «штраф» к производительности до менее чем 5 %.

В состав Vela входят 60 стоек. Если верить диаграмме выше, каждая стойка содержит шесть узлов, что в сумме даёт 360 узлов и 2880 ускорителей NVIDIA A100. Система изначально интегрирована в среду IBM Cloud VPC, а это означает, что ИИ-нагрузки могут задействовать любые из более чем 200 сервисов IBM Cloud. В перспективе на базе Vela могут быть созданы другие суперкомпьютеры. «Хотя эта работа проделана с прицелом на обеспечение производительности и гибкости для крупномасштабных рабочих нагрузок ИИ, инфраструктура была разработана таким образом, чтобы её можно было развернуть в любом из наших мировых дата-центров любого масштаба», — заявляет IBM.