В Viber появится функция, которая поможет сэкономить место в приложении

Rakuten Viber анонсировал новую функцию управления хранилищем, которая даст возможность пользователям Viber удобно управлять хранилищем медиафайлов и освобождать место при необходимости. Пользователи, устройства которых имеют ограниченный объем памяти, смогут более эффективно использовать приложение Viber.

Поскольку медиасообщения значительно увеличились в размерах благодаря видео, AR-маскам, изображениям и другим форматам, ранним версиям мобильных устройств становится сложно обрабатывать данные. Согласно статистике GlobalStats, примерно 40% пользователей мобильных устройств и планшетов системы Android используют версию 11.0 или старше, в результате чего значительное количество людей страдает от нехватки памяти на устройствах.

Новая функция управления хранилищем Viber дает возможность пользователям очищать кэш приложения Viber на своем телефоне или выбирать отдельные чаты, в которых требуется освободить место. Управление хранилищем помогает пользователям видеть, сколько места Viber занимает на их устройстве; сколько общего пространства для хранения у них есть; сколько свободного места осталось; и сколько использует каждый из чатов.

Пользователи могут удалять ненужные файлы, выбирая их в каждом чате. Это приведет к удалению любого мультимедийного содержимого из чата, например видео, изображений или файлов, но это сработает только для устройства пользователя, выполняющего действие у себя в приложении, в то время как для других участников чата эти элементы не будут затронуты. Если пользователь уже загрузил файлы, полученные в приложении, эти файлы останутся сохраненными на его устройстве.

Функция будет доступна для iOS начиная с версии 19.3.0, а для Android — с 19.4. Опция работает только на мобильных устройствах.