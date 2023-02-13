В МТС по сниженным ценам доступны смартфоны vivo

В салонах связи и интернет-магазине МТС можно выгодно приобрести смартфоны vivo Y16 3/32GB и Y22 4/64GB. По 28 февраля 2023 года на них снижены цены. Ежемесячный платеж в рассрочку составит от 18 рублей.

vivo Y16 3/32GB оснащен 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720×1600 пикселей, что соответствует стандарту HD+. Дисплей способен автоматически подстраивать уровень яркости в зависимости от окружающего освещения. Функция фильтрации вредного синего излучения поможет глазам не уставать.

На тыльной стороне смартфона расположена двойная AI-камера с основным сенсором на 13 Мп и макрокамерой на 2 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп позволит получать отличные селфи даже в условиях недостаточного освещения. Для улучшения качества портретных фото предусмотрен режим Face Beauty.

Смартфон поддерживает одновременную установку двух сим-карт и карты памяти microSD. Cканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку. Мощная батарея емкостью 5000 мАч обеспечивает до 18 часов просмотра потокового видео и до 7 часов игр от одного заряда.

Смартфон vivo Y16 3/32GB в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 369 рублей. Смартфон также доступен в рассрочку для всех абонентов МТС по акции «Промо 2023». При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 33,55 рубля, а на два года – 20 рублей.

Смартфон vivo Y22 оснащен 6,55-дюймовым экраном с разрешением 720x1612 точек, что сответствует стандарту HD+. Расположенная на тыльной стороне корпуса двойная камера совмещает основной модуль на 50 Мп и сенсор для макросъемки на 2 Мп. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп.

Модель примечательна наличием экрана с плавной прокруткой благодаря поддержке повышенной частоты обновления до 90 Гц и продолжительным временем автономной работы – за счет аккумулятора емкостью 5000 мАч.

Смартфон vivo Y22 с 4/64 ГБ памяти все желающие могут приобрести за 499 рублей. В рамках акции «Промо 2023» он доступен в рассрочку на год – с ежемесячным платежом 45,40 рубля, а на два года – 24 рубля.