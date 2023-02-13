AGON by AOC представила G-Menu для управления периферийными устройствами

AGON by AOC представляет новое программное обеспечение G-Menu для управления всеми периферийными устройствами под брендом AGON by AOC - от мониторов до клавиатур, мышек, гарнитур и ковриков для мыши.

Игровой ассортимент AGON by AOC, известный своими отмеченными наградами мониторами, за последние годы пополнился различными игровыми мышками, механическими игровыми клавиатурами, ковриками для мыши, а также игровыми гарнитурами. Игровые аксессуары AOC получили высокую оценку за их долговечность, качество, доступную цену, технические характеристики высокого уровня, а также синхронизацию между устройствами с RGB-подсветкой, что обеспечивает им дополнительное преимущество.

Для такой комплексной игровой экосистемы с мониторами и многочисленными аксессуарами необходимо программное обеспечение, позволяющее контролировать и настраивать все параметры одновременно. Для клавиатур и мышей это означает настройку клавиш и кнопок, регулировку чувствительности, скорости повтора, частоты опроса или уровня DPI, для гарнитур - управление настройками звука, включая объемное звучание. Настройки Light FX и синхронизация подсветки монитора, клавиатуры, мыши, коврика и гарнитуры также могут управляться благодаря программному обеспечению G-Menu.

Теперь ПО G-Menu позволяет одним щелчком мыши получить те же параметры настройки, которыми обладают экранные настройки, управляемые с помощью кнопок на мониторе. Мониторы, оснащенные системой Light FX от AOC, могут быть настроены на уровне RGB-подсветки, а новейшее обновление G-Menu позволяет пользователям предварительно просматривать RGB-эффекты в программе, прежде чем устанавливать их на устройства (монитор, клавиатуру и т.д.). Более того, G-Menu позволяет синхронизировать цвета и тематические эффекты (Light FX Sync) между различными устройствами: как монитор, так и аксессуары, такие как игровые мыши, коврики или клавиатуры. Все они будут иметь одинаковую RGB-подсветку и одинаковые цвета.

Сегодня геймеры равняются на своих героев и хотят идти по их стопам. Поэтому периферийные устройства покупаются на основе вдохновения, которое дает любимый стример или киберспортсмен. Новые профили пользователей для различных жанров/игр можно создавать, сохранять и даже делиться ими с помощью G-Menu. В разделе "Discover" приложения G-Menu пользователи могут увидеть описание и совместимые продукты для профиля пользователя, которые они могут скопировать на свои устройства. Совместить настройки DPI игровой мыши или повторить настройки цвета и отзывчивости монитора одного из кумиров игрового сообщества можно с помощью одного клика в программе G-Menu.

Новое программное обеспечение G-Menu предоставляет широкие возможности для настройки:

Мышки и клавиатуры имеют широкие возможности для назначения кнопкам и клавишам различных функций. Это позволяет пользователям назначать такие задачи, как открытие мультимедийного проигрывателя и запуск или приостановка воспроизведения трека, а также задачи, связанные с интернет-браузерами, такие как обновление страницы, открытие домашней страницы, поиск и многое другое. Кроме того, клавишам можно назначить основные функции ОС, такие как вырезать, копировать, вставить или открыть и сохранить документы. Такая широкая настройка может быть действительно полезной, как в играх, так и в повседневной деятельности.



Управление макросами не менее важно в некоторых играх, где действия происходят настолько быстро, что пользователю необходимо одновременно нажимать несколько клавиш. Именно здесь макросы вступают в игру. Даже если игра или приложение не поддерживает их, благодаря G-Menu пользователи могут создавать макросы и управлять ими. Это означает, что они могут быть включены только в определенной игре.

Новый пакет программного обеспечения G-Menu доступен для загрузки здесь.