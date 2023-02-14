В России представили "умную" обувь с вентиляцией, подогревом и массажем

В России представили технически продвинутые кроссовки с рядом «умных» возможностей. Их разработал бренд YEA2098, пока только в одном экземпляре. Серийное производство ожидается в будущем.

Прототип включает в себя функции массажа, подогрева и вентиляции, а также модуль Bluetooth для управления со смартфона и аккумулятор ёмкостью 2200 мА•ч, которого хватит примерно на 3 дня работы, но заряжать их можно пока только по кабелю. В будущем появятся и беспроводные модели.

Обогрев обеспечивается электрическими стельками, массаж — мини-моторами. Также есть встроенные вентиляторы. Всё это скрыто в подошве и всё добавляет вес — каждый кроссовок весит 1 кг. А ещё эту обувь нельзя погружать в воду.

В конструкции используются готовые элементы. Например, аккумуляторы взяты из вейпов, мини-моторы позаимствовали из геймпадов для игровых приставок, а для вентиляции есть воздухоотводящий канал. Утверждается, что такая система может устанавливаться на любую модель обуви в диапазоне размеров от 36 до 45.

При этом эксперты сдержанно оценивают новинку. Проректор Томского политехнического университета по цифровизации Александр Фадеев считает, что одни элементы уместны в обуви, а вот другие — нет.

«Функция подогрева может быть очень актуальной в северных регионах. Однако при температуре –35 °C аккумулятор быстро сядет и большой пользы от него не будет. Возможность массажа может быть популярна, например, среди офисных сотрудников, которые ведут сидячий образ жизни. Они смогут её использовать прямо на совещаниях. Если люди будут от этого получать удовольствие и медицинскую пользу, эта опция имеет все шансы стать обязательной для современной офисной обуви. Однако в спортивных версиях она вряд ли будет уместна», — заявил Фадеев.

Также его удивило сочетание подогрева и вентиляции, поскольку люди носят разную обувь при высокой и низкой температурах. Что касается цены, пара будет стоить порядка 50 тысяч рублей (около 680 долларов по текущему курсу на момент написания новости).